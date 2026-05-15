За Ермака могли уже внести залог: почему он до сих пор не вышел из СИЗО

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак до сих пор находится в следственном изоляторе, несмотря на то, что необходимая сумма залога, вероятно, уже была собрана и отправлена.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Игорь Фомин для Новости Live.

Собрали ли залог за Ермака — что говорит адвокат

Адвокат объяснил, что процесс внесения залога стал технически сложным из-за большого количества плательщиков. Поскольку средства поступают по многим отдельным платежам от разных людей, банковская система требует значительного времени на их проверку и финальное зачисление на счет суда.

По словам Фомина, по сей день невозможно однозначно подтвердить фиксацию всей суммы на конечном счете именно из-за бюрократических особенностей банковских операций.

«Ну, я надеюсь, что вся сумма. Однако очень сложно с банками. Очень много людей принимает участие в этом. И очень сложная наша банковская система принимает платежи. Тем более много платежей, многие. Я сейчас даже не могу сказать, все ли уже средства внесены. Но, по моему мнению, если все те платежи, которые производят люди, засчитаны, то эта сумма должна быть внесена», — предположил адвокат.

Защита ожидает официального подтверждения о полном зачислении залога, что является юридическим основанием для выхода Андрея Ермака из СИЗО.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак стал официальным подозреваемым по коррупционному делу о строительстве элитной недвижимости под Киевом. Информацию официально подтвердили в САП.

По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая «отмыла» 460 миллионов гривен. Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин в Киевской области (городок «Династия»).

К слову, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Судья Виктор Ногачевский частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП.

