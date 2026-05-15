Что можно и нельзя делать в новолуние в Тельце 16 мая 2026 года

Новолуние в Тельце 16 мая 2026 года считается периодом замедления, внутренней перезагрузки и формирования новых намерений. Астрологи связывают этот день с темами стабильности, финансов, тела, дома и комфорта. Именно поэтому многие решения, принятые в этот период, могут иметь длительное влияние.

Что можно делать в новолуние

Планировать финансы

Это хороший день для пересмотра бюджета, финансовых целей, накоплений или новых идей по работе и доходу.

Начинать новые полезные привычки

Новолуние в Тельце способствует изменениям, связанным с телом и здоровьем — от режима сна до питания или физической активности.

Наводить порядок дома

Уборка, разбирание вещей, обновление пространства или создание уюта помогут ощутить больше внутренней стабильности.

Отдыхать и восстанавливать силы

Телец связан с телом и ресурсом, поэтому в этот день важно не перегружать себя эмоционально и физически.

Формулировать намерения на будущее

Астрологи советуют подумать о том, чего вы хотите достичь в ближайшие месяцы, особенно в сфере денег, отношений и личного комфорта.

Проводить время на природе

Прогулки, садоводство или просто контакт с природой могут помочь снизить тревожность и вернуть чувство опоры.

Что не стоит делать в новолуние

Принимать импульсивные решения

Новолуние может усиливать эмоциональность и желание резко что-то изменить. Лучше избегать поспешных финансовых или личных шагов.

Конфликтовать из-за денег или быта

Телец усиливает тему собственности и контроля, поэтому мелкие споры могут быстро перерасти в серьезные конфликты.

Переутомляться

Организм в этот период может быть более чувствительным к стрессу, недосыпанию и эмоциональной нагрузке.

Совершать большие необдуманные покупки

Есть риск потратить больше, чем нужно, на вещи, которые впоследствии окажутся не такими важными.

Игнорировать собственные потребности

Новолуние в Тельце напоминает о базовых вещах — сне, еде, отдыхе, безопасности и психологическом комфорте. Важно обратить внимание на свое состояние, а не только на обязанности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

