Место ракетного удара в Киеве / © ТСН

В Киеве из-за российской атаки погибли 24 человека, из них трое — дети. Травмированы 48 человек и почти четыре сотни получили психологическую помощь. Тем временем уже завершили поисково-спасательную операцию на месте подъезда многоэтажки, который уничтожила российская баллистическая ракета. Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Александр Романюк.

На месте ракетного удара работали спасатели и волонтеры

Сегодня, 15 мая, на месте происшествия работали спасатели и волонтеры, которые помогали местным жителям.

Волонтеры рассказывают, что людей из разрушенного дома забрали к себе родственники.

«Также из этого района приходили люди и предлагали забрать к себе пожить», — говорит волонтер.

В разрушенном доме нет газа и света. Люди надеются, что эта проблема будет решена.

На место трагедии приносят цветы и лампадки

На место российского удара приходят люди. Они приносят цветы, лампадки и детские игрушки, чтобы почтить погибших из-за кровавого обстрела РФ.

Чтобы помочь людям, на колесном кресле приехал ветеран, воин Третьей штурмовой Руслан.

«Я знаю, что такое потеря. Для меня поддержка — это то, что я могу сделать минимально. Быть здесь, оказывать психологическую помощь», — говорит он.

Что известно о погибших

Среди 24 погибших из-за российского обстрела — дети-школьники, работники почты, игрок по флорболу, преподавательница, воспитательница детского сада.

Также известно о смерти двух дочерей погибшего защитника Украины. Девушкам было 17 и 12 лет.

Погибшие из-за атаки РФ / © ТСН

Пока официальной информации обо всех погибших нет, о них рассказывают в соцсетях родные.

В российских ракетах, которые РФ запустила по Украине, могут быть западные детали.

