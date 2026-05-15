Рак, маскирующийся под вздутие живота: неочевидные симптомы, которые женщины часто игнорируют

Вздутие живота может быть признаком рака яичников

Рак яичников остается одним из самых опасных онкологических заболеваний из-за сложности ранней диагностики. Женщины и даже врачи часто списывают первые тревожные признаки доброкачественные состояния или расстройства пищеварения, теряя драгоценное время.

О том, на какие неочевидные симптомы следует обратить особое внимание, пишет UNILAD со ссылкой на британского врача общей практики Амира Хана.

Почему болезнь называют «тихим убийцей»

По статистике Американского онкологического общества рак яичников поражает примерно одну из 91 женщины в США. Хотя чаще всего недуг диагностируют у пациенток в возрасте от 63 лет, заболеть может любой, независимо от возраста.

Врач Амир Хан объясняет, что симптомы этого вида рака не специфичны именно для репродуктивной системы. По его словам, они кажутся такими, будто происходят из других органов, поэтому женщины могут долго и безуспешно лечить мнимые проблемы с желудком или кишечником.

Медик отмечает важное правило: любой женщине, особенно после 35 лет, необходимо пройти обследование, если любые непонятные симптомы длятся три недели или дольше. Особенно это касается постоянного вздутия живота.

Главные симптомы и факторы риска

По данным авторитетной клиники Мэйо (Mayo Clinic), к основным симптомам рака яичников относятся:

постоянное вздутие живота или его заметный отек;

боль или дискомфорт в области желудка и таза;

быстрое ощущение сытости во время еды или полное отсутствие аппетита;

частые или внезапные позывы к мочеиспусканию.

Кроме того, существуют менее распространенные признаки, которые очень легко спутать с расстройствами пищеварения: запор, диарея, боли в спине, хроническая усталость, резкая непонятная потеря веса и вагинальные кровотечения вне менструального цикла.

Врачи до сих пор не могут назвать точную причину рака яичников, однако выделяют ряд факторов, значительно повышающих риски развития болезни. К ним относятся возрастной фактор, унаследованные генетические мутации (в частности, в генах BRCA1 и BRCA2), наличие онкологии яичников у ближайших родственников, лишний вес или ожирение.

Также в группу риска попадают женщины, имеющие эндометриоз, применяют заместительную гормональную терапию в постменопаузальный период, сталкивались с ранним началом менструаций или никогда не были беременными.

Напомним, врачи назвали один из наиболее недооцененных симптомов рака поджелудочной железы — длительную тупую боль в спине. Из-за нечетких симптомов болезнь нередко обнаруживают поздно.

