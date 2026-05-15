Когда состоится следующий обмен пленными с России: омбудсмен раскрыл детали

Обмен пленными 15 мая / © Владимир Зеленский

Украинская сторона полностью подготовила переговорную базу для возвращения из плена более 800 граждан. Однако российская сторона продолжает задерживать процесс.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в слоте «1+1».

Когда состоится следующий обмен пленными — ответ Лубинца

Омбудсмен отметил, что, несмотря на обвинения со стороны РФ, украинская группа переговорщиков выполнила все необходимые требования и предоставила списки на обмен.

«Знаете, когда ты ведешь переговоры с россиянами, ты никогда не можешь быть уверен в 100%. Поэтому я точно не хочу давать каких-либо дат, предыдущих цифр. В очередной раз подчеркиваю. Когда я услышал обвинения со стороны Российской Федерации, сразу его публично прокомментировал. Мы сделали все. Украинская сторона, украинская группа переговорщиков сделала все давным-давно. Все, что от нас просили, мы сделали», — отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что позиция Украины по категориям пленных, которые должны вернуться первыми, остается неизменной и имеет поддержку международных посредников.

«Чтобы, в первую очередь, вернулись те, кто тяжело ранен, тяжело болен. И находящиеся в российском плену с 22-го года. Это наши требования, которые были поддержаны странами-посредниками. Поэтому в будущем мы надеемся, что это покажет более быстрые и эффективные результаты», — сказал Лубинец.

Напомним, 15 мая состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией, о котором якобы договорился президент США Трамп с Путиным. Обмен прошел по формуле «205 на 205».

Среди освобожденных воинов — часть находившихся в неволе с 2022 года защитников Мариуполя и «Азовстали». Большинство бойцов нуждаются в серьезной медицинской и психологической реабилитации.

Уволенный из неволи 2025 года журналист Дмитрий Хилюк узнал среди возвращенных героев своих собратьев, один из которых провел в российских застенках долгих четыре года.

По словам Дениса Прокопенко, вернулось 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ «Азов», 19 из которых являются защитниками Мариуполя. Освобожденные бойцы находились в русском плену в течение четырех лет.

