Украина провела новый обмен пленными: кого удалось освободить и чем он особенный (фото)
В рамках обмена на дом возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
Сегодня, 15 мая, состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией, о котором якобы договорился президент США Трамп с Путиным.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Отмечается, что обмен прошел по формуле «205 на 205».
Кого удалось освободить
По словам главы государства, сегодня из российского плена возвращаются воины ВСУ, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШУ, ТРО, Воздушных Сил, а также Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000.
Среди уволенных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
Освобожденные защитники попали в плен в Мариуполе и «Азовстале», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.
По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца:
Среди освобожденных представители разных родов войск: десантно-штурмовых, мотопехотных, механизированных, морской пехоты.
Домой возвращаются преимущественно рядовой и сержантский состав, но есть также офицеры и капитаны.
Все были подтверждены в плену через МККК.
Самому младшему — 21 год, самому старшему — 62 года.
Двое возвращенных сегодня празднуют день рождения: им 40 и 36 лет.
21 Защитник имел или совсем скоро будет иметь день рождения в мае.
Среди возвращенных есть 5 однофамильцев.
Чем особенный обмен
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что этот обмен особенный тем, что 95% возвращенных сегодня попали в плен в 2022 году (193 Защитника из 205). В частности, это защитники Мариуполя и Азовстали.
Среди уволенных есть военнослужащие «Азова», которых Россия крайне редко дает на обмен.
Удалось вернуть также защитника, осужденного в России и помилованного.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными добавляют, что именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов «1000 на 1000».
Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров.
Среди освобожденных сегодня есть попавший в плен на ЧАЭС нацгвардиец.
Первые щемящие кадры освобожденных из плена
В Сети опубликовали первые фото и видео освобожденных из плена защитников.
Посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты и США.
Обмен пленными: последние новости
Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9–11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.
В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.
Однако впоследствии диктатор Путин заявил, что Россия якобы не получала от Украины предложений по обмену пленными, о котором стороны договаривались при посредничестве США.
В комментарии СМИ информированный представитель Офиса президента заявил, что Путин хочет сорвать обмен.
В Сети предположили, что таким образом диктатор хочет отомстить за громкий указ президента Зеленского, в котором тот разрешил россиянам провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.
В свою очередь президент Зеленский 10 мая заявил, что главным гарантом выполнения условий обмена выступает американская сторона.
По словам омбудсмена Лубинца, задержка обмена пленными в формате 1000 на 1000 произошла исключительно из-за позиции РФ.