Украина провела новый обмен пленными: кого удалось освободить и чем он особенный (фото)

Обмен пленными 15 мая / © Владимир Зеленский

Сегодня, 15 мая, состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией, о котором якобы договорился президент США Трамп с Путиным.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что обмен прошел по формуле «205 на 205».

Кого удалось освободить

По словам главы государства, сегодня из российского плена возвращаются воины ВСУ, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШУ, ТРО, Воздушных Сил, а также Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000.

Среди уволенных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Освобожденные защитники попали в плен в Мариуполе и «Азовстале», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца:

Среди освобожденных представители разных родов войск: десантно-штурмовых, мотопехотных, механизированных, морской пехоты.

Домой возвращаются преимущественно рядовой и сержантский состав, но есть также офицеры и капитаны.

Все были подтверждены в плену через МККК.

Самому младшему — 21 год, самому старшему — 62 года.

Двое возвращенных сегодня празднуют день рождения: им 40 и 36 лет.

21 Защитник имел или совсем скоро будет иметь день рождения в мае.

Среди возвращенных есть 5 однофамильцев.

Чем особенный обмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что этот обмен особенный тем, что 95% возвращенных сегодня попали в плен в 2022 году (193 Защитника из 205). В частности, это защитники Мариуполя и Азовстали.

Среди уволенных есть военнослужащие «Азова», которых Россия крайне редко дает на обмен.

Удалось вернуть также защитника, осужденного в России и помилованного.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными добавляют, что именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов «1000 на 1000».

Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров.



Среди освобожденных сегодня есть попавший в плен на ЧАЭС нацгвардиец.

Первые щемящие кадры освобожденных из плена

В Сети опубликовали первые фото и видео освобожденных из плена защитников.

Посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты и США.

Обмен пленными: последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9–11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Однако впоследствии диктатор Путин заявил, что Россия якобы не получала от Украины предложений по обмену пленными, о котором стороны договаривались при посредничестве США.

В комментарии СМИ информированный представитель Офиса президента заявил, что Путин хочет сорвать обмен.

В Сети предположили, что таким образом диктатор хочет отомстить за громкий указ президента Зеленского, в котором тот разрешил россиянам провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.

В свою очередь президент Зеленский 10 мая заявил, что главным гарантом выполнения условий обмена выступает американская сторона.

По словам омбудсмена Лубинца, задержка обмена пленными в формате 1000 на 1000 произошла исключительно из-за позиции РФ.

