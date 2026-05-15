Памела Андерсон в образе Дюймовочки позировала для своего бренда косметики
Звезда активно развивает свою марку экологического ухода за кожей.
58-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон является соучредителем веганского бренда экологичной косметики для ухода за кожей Sonsie, в промокампаниях которого сама же и снимается.
Так, на новых рекламных снимках актриса предстала в образе Дюймовочки. «Маленькая» Памела в нежных образах в платьях позировала на цветах: ландыше, тюльпане и ирисе. «Красота в глазах смотрящего», — подписала фото Андерсон.
В последние годы Памела Андерсон предпочитает более спокойный и размеренный образ жизни, делая ставку на осознанность и уединение. Звезда переехала в дом своей бабушки в небольшом городе Лейдисмит, где создала для себя уютное пространство вдали от шумной публичной жизни.
На территории дома актриса обустроила экологичный огород, в котором выращивает овощи, зелень и цветы. Памела не раз рассказывала, что ей нравится заботиться о растениях и проводить время на природе, находя в этом особое спокойствие и вдохновение.
По словам Андерсон, такой образ жизни помогает ей сохранять внутреннюю гармонию, чувствовать баланс и больше ценить простые повседневные моменты.
