Памела Андерсон в образі Дюймовочки позувала для свого бренду косметики
Зірка активно розвиває свою марку екологічного догляду за шкірою.
58-річна американська акторка і модель Памела Андерсон є співзасновницею веганського бренду екологічної косметики для догляду за шкірою Sonsie, у промокампаніях якого сама ж і знімається.
Так, на нових рекламних знімках акторка постала в образі Дюймовочки. «Маленька» Памела в ніжних образах у сукнях позувала на квітах: конвалії, тюльпані та ірисі. «Краса в очах того, хто дивиться», — підписала фото Андерсон.
Останніми роками Памела Андерсон віддає перевагу більш спокійному і розміреному способу життя, роблячи ставку на усвідомленість і усамітнення. Зірка переїхала в будинок своєї бабусі в невеликому місті Лейдісміт, де створила для себе затишний простір подалі від галасливого публічного життя.
На території будинку акторка облаштувала екологічний город, у якому вирощує овочі, зелень і квіти. Памела не раз розповідала, що їй подобається піклуватися про рослини і проводити час на природі, знаходячи в цьому особливий спокій і натхнення.
За словами Андерсон, такий спосіб життя допомагає їй зберігати внутрішню гармонію, відчувати баланс і більше цінувати прості повсякденні моменти.
