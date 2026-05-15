ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Памела Андерсон в образі Дюймовочки позувала для свого бренду косметики

Зірка активно розвиває свою марку екологічного догляду за шкірою.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

58-річна американська акторка і модель Памела Андерсон є співзасновницею веганського бренду екологічної косметики для догляду за шкірою Sonsie, у промокампаніях якого сама ж і знімається.

Так, на нових рекламних знімках акторка постала в образі Дюймовочки. «Маленька» Памела в ніжних образах у сукнях позувала на квітах: конвалії, тюльпані та ірисі. «Краса в очах того, хто дивиться», — підписала фото Андерсон.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Останніми роками Памела Андерсон віддає перевагу більш спокійному і розміреному способу життя, роблячи ставку на усвідомленість і усамітнення. Зірка переїхала в будинок своєї бабусі в невеликому місті Лейдісміт, де створила для себе затишний простір подалі від галасливого публічного життя.

На території будинку акторка облаштувала екологічний город, у якому вирощує овочі, зелень і квіти. Памела не раз розповідала, що їй подобається піклуватися про рослини і проводити час на природі, знаходячи в цьому особливий спокій і натхнення.

За словами Андерсон, такий спосіб життя допомагає їй зберігати внутрішню гармонію, відчувати баланс і більше цінувати прості повсякденні моменти.

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон вийшла у світ із новою укладкою

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie