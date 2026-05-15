Андрій Садовий / © Getty Images

У Львові сьогодні близько 10:40 на площі Ринок перехожий підбіг до мера міста Андрія Садового та раптово облив його невстановленою рідиною.

Про це повідомили у поліції.

Особу зловмисника встановлено — ним виявився 46-річний львів’янин.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ. Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Сам Андрій Садовий та міська рада Львова цей випадок офіційно ще не коментували.

Нагадаємо, у Дніпрі жорстоко побили суддю Індустріального районного суду. Вона з тяжкою травмою голови була госпіталізована. Напад стався біля під’їзду, злочинці застосували перцевий балончик і намагалися силою затягти жінку в автівку, а також поранили чоловіка, який намагався їй допомогти.

За фактом нападу відкрито два кримінальні провадження.

