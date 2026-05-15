Гавкала та кричала в ресторані і блукала з ножем: Брітні Спірс спантеличила дивною поведінкою

Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс спантеличила дивною поведінкою в ресторані.

Днями виконавиця вирішила відпочити в компанії чоловіка та жінки в одному з закладів Лос-Анджелеса. Проте відвідувачів ресторану дещо спантеличила поведінка артистки. Інсайдер TMZ, який був серед гостей закладу, говорить, що якоїсь миті Брітні Спірс почала підвищувати голос, кричати та навіть гавкати.

Окрім того, співачка ходила по ресторану з ножем у руках, а згодом почала палити, що офіціантам довелося зробити їй зауваження. Врешті, Брітні Спірс покинула заклад та разом із охоронцем вирушила додому.

Представники артистки прокоментували інцидент та пояснили, що насправді сталося. Вони говорять, що відвідувачі насправді значно перебільшують. Представники підтвердили, що Брітні дійсно відпочивала в ресторані разом з асистенткою та охоронцем. Вони говорять, що співачка просто насолоджувалась вечерею. Що стосується гавкіту, то виконавиця просто переповідала історію, як її собака спричинила лай на сусідів. А от щодо ножа, то зазначається, що Брітні використовувала його під час вечері, а коли вставала з місця, то просто забулась покласти.

"Це повністю перебільшено. Брітні насолоджувалася тихою вечерею зі своєю асистенткою та охоронцем. Вона просто розповідала історію про те, як її собака гавкав на сусідів. Вона жодного разу нікого не наражала на небезпеку ножем. Вона розрізала свій гамбургер навпіл. Ці постійні нападки на все, що вона робить, і це саме те, що сталося 20 років тому, коли ЗМІ намагалися зобразити Брітні як погану людину. Це смішно, і це має зараз припинитися", - йдеться в заяві представників співачки.

