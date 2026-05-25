А ви знали, що не можна починати дзвінок зі слова "алло": як правильно розмовляти по телефону

Більшість людей автоматично починають телефонну розмову зі слова «алло». Воно давно стало звичним у повсякденному спілкуванні, однак фахівці з мовного та ділового етикету зазначають: такий варіант не завжди правильний і доречний. Особливо це стосується офіційних дзвінків, робочого спілкування чи розмов із незнайомими людьми. Експерти пояснюють, що перші слова під час дзвінка формують враження про людину та задають тон усій розмові.

Чому слово «алло» вважають невдалим

Фахівці пояснюють, що слово «алло» історично використовували для перевірки зв’язку. Тобто воно означало щось на кшталт «чи мене чути?». Сьогодні ж мобільний зв’язок значно якісніший, тому така потреба майже зникла.

Крім того, слово «алло» не несе жодної інформації про співрозмовника та звучить занадто безособово, особливо у діловому спілкуванні.

Як правильно відповідати на телефонний дзвінок

Експерти з етикету радять замість звичного «алло» використовувати більш ввічливі та зрозумілі фрази:

«Добрий день»;

«Слухаю вас»;

«Вітаю»;

«Добрий день, Олена слухає»;

«Вітаю, компанія „Ясно“, слухаю вас».

Чому перші слова у телефонній розмові мають значення

Психологи зазначають, що людина формує перше враження буквально за кілька секунд.

Грубий тон, різке «алло» або мовчання можуть створити напруження ще до початку розмови. Натомість спокійне привітання допомагає налаштувати співрозмовника на доброзичливе спілкування.

Особливо важливо стежити за інтонацією під час робочих і важливих дзвінків. Фахівці радять не відповідати на дзвінок:

роздратованим тоном;

занадто голосно;

зі словами «хто це?» або «чого треба?»;

із довгими паузами.

Також не варто починати розмову, не привітавшись.

Як правильно телефонувати самому

Етикет стосується не лише відповіді на дзвінок, а й самого початку розмови.

Коли телефонуєте ви, краще одразу привітатися, представитися та коротко пояснити мету дзвінка. Це демонструє повагу до часу співрозмовника та робить спілкування комфортнішим.

