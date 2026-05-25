Куди насправді летіла ракета "Орешнік": експерт розповів подробиці

Балістична ракета (ілюстративне фото) / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Новітня російська балістична ракета «Орешнік» не досягла своєї пріоритетної цілі та не продемонструвала заявленої Кремлем ефективності під час останнього удару.

Про це в ефірі «Київ24» повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Куди мав влучити «Орешнік» — що відомо

За словами аналітика, це вже не перше застосування цієї зброї, і ворог мав час для виправлення технічних огріхів.

«„Орешнік“ не виконав свого головного завдання. Ми бачимо якраз хронологію. Тому що перша атака була по Дніпрі, потім по Львову, і зараз нібито вони мали би допрацювати недоліки і зробити його більш точнішим, більш смертоносним і так далі», — зазначив експерт.

Сергій Кузан підкреслив, що задекларовані Росією уражаючі фактори ракети не спрацювали на практиці через суттєве відхилення від курсу.

«Ну, тобто ми розуміємо, що хоча би цей кумулятивний заряд, ці вольфрамові стержні, які мали би пробити усе абсолютно і підземні укриття і так далі. Все це мало би спрацювати на руйнування і глибоке проникнення. От всього цього не сталося», — констатував він.

Наразі розглядаються дві основні версії неефективності російської розробки, які викликали активні дискусії серед самих росіян. Голова УЦБС припустив, що причиною міг стати або брак на етапі збирання ракети, або наявність в України технологій на зразок системи «РЕП-Ліма». Така система здатна змінювати супутникові дані та відхиляти балістичну ракету від заданого курсу.

Фахівець додав, що навіть мінімальне втручання в навігаційні дані ракети на великій висоті повністю нівелює точність удару.

«Причому достатньо лише однієї цифри в кількох сотень саме коду, програмного коду для того, щоби вже траєкторія польоту була змінена ще високо в стратосфері. Далі вже оцей кут відхилення, він поступово збільшувався. Зрештою, як ми розуміємо, жодна із пріоритетних ціль ця ракета не потрапила. Тут, звичайно, було вже зазначено, що пріоритетна ціль була саме Київ», — резюмував Кузан.

Росія атакувала «Орешніком» Білу Церкву — останні новини

Нагадаємо, у ніч 24 травня армія РФ атакувала Білу Церкву, що на Київщині. У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою. Згодом начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, розкрив, чим саме РФ завдала удару.

Вартість пуску балістичної ракети «Орешнік» сягає до 100 мільйонів доларів, проте її використання не мало жодного військового сенсу, окрім спроби психологічного тиску.

До слова, Росія 24 травня знову масовано атакувала Україну, випустивши близько 600 дронів та понад 80 різних ракет. Головний удар припав на Київ. Під час цього обстрілу Росія вже втретє застосувала балістичну ракету середньої дальності.

