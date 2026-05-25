Таропрогноз на 26 травня 2026 року: день важливих рішень, новин і внутрішніх змін

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

26 травня стане днем, коли багато ситуацій почнуть змінюватися швидше, ніж очікувалося. Карти Таро вказують: сьогодні не варто ігнорувати інтуїцію або відкладати важливі рішення. Те, що зараз здається випадковістю, може мати серйозний вплив на майбутнє.

Для багатьох знаків зодіаку цей день стане моментом переоцінки. Хтось отримає шанс почати новий етап, а хтось — зрозуміє, що настав час остаточно відмовитися від старого.

Таропрогноз на 26 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Паж Жезлів

Овнам день приносить новини, нові ідеї і бажання діяти. Це хороший час для початку чогось незвичного.

Реклама

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність, комфорт і відчуття впевненості у своїх силах.

Близнята — Десятка Мечів

Близнятам доведеться завершити ситуацію, яка давно виснажувала. Це непросто, але необхідно для нового етапу.

Рак — Шістка Кубків

Ракам день приносить теплі емоції, спогади або зустріч із людиною з минулого.

Лев — Король Жезлів

Левам день дає силу, впевненість і здатність впливати на події. Ви можете стати центром важливої ситуації.

Реклама

Діва — Відлюдник

Дівам варто трохи сповільнитися і прислухатися до себе. День сприяє внутрішнім висновкам і переосмисленню.

Терези — Трійка Кубків

Терезам день приносить приємне спілкування, підтримку і хороші новини від друзів або близьких.

Скорпіон — П’ятірка Жезлів

Скорпіонам варто уникати суперечок і боротьби за контроль. Конфлікти можуть забрати занадто багато енергії.

Стрілець — Лицар Пентаклів

Стрільцям день приносить стабільний прогрес. Повільні, але впевнені дії дадуть хороший результат.

Реклама

Козоріг — Туз Мечів

Козорогам день приносить ясність і важливі усвідомлення. Ви можете раптом побачити ситуацію без ілюзій.

Водолій — Колесо Фортуни

Водоліям день приносить несподівані повороти і нові можливості. Події можуть різко змінити напрямок.

Риби — Верховна Жриця

Рибам варто довіряти інтуїції. Не всі відповіді лежать на поверхні, але внутрішній голос допоможе уникнути помилок.

Кому пощастить 26 травня

Леви, Тельці та Водолії можуть отримати хороші новини, нові можливості і підтримку.

Реклама

Кому варто бути обережними

Близнятам, Скорпіонам і Дівам варто уникати емоційного виснаження і поспішних рішень.

Загальний прогноз на день

26 травня 2026 року — це день внутрішніх висновків і несподіваних змін. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть отримати шанс подивитися на ситуацію під новим кутом.

Головне — не боятися завершувати те, що більше не працює, і не ігнорувати можливості, які відкриваються попереду.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів