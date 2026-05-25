Наводив ракети на Київ: СБУ затримала 18-річного агента РФ після атаки 24 травня

СБУ затримала російського агента / © СБУ

Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала російського агента, який, за даними спецслужби, коригував масовану атаку РФ по Києву в ніч на 24 травня.

Деталі повідомили у Службі безпеки України.

Фігуранта затримали наступного дня після обстрілу столиці. У цей момент він проводив дорозвідку поблизу одного з об’єктів Міністерства оборони та намагався з’ясувати наслідки російських ударів.

За інформацією СБУ, зібрані дані агент планував передати своєму куратору з Росії в режимі реального часу. Вони мали бути використані для підготовки нових або коригування повторних атак по Києву.

Як встановило слідство, завдання російських спецслужб виконував 18-річний мешканець столиці. Він потрапив у поле зору ворога після пошуку «легких заробітків» у Telegram-каналах.

Після вербування юнак виїжджав у передмістя Києва та позначав на Google-картах транспортні коридори, якими, за даними СБУ, могла пересуватися військова техніка ЗСУ. Це було перевірочне завдання, після якого йому доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по столиці.

Співробітники СБУ задокументували, як агент прибув до об’єкта Міноборони, щоб перевірити його зовнішній стан після нічного удару. Під час затримання у нього вилучили смартфон із підготовленими агентурними звітами та детальним описом наслідків обстрілу.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наслідки атаки на Київ 24 травня

Масований удар Росії по Києву 24 травня став наймасштабнішим від початку повномасштабної війни за кількістю пошкоджених об’єктів. Уперше ворог цілеспрямовано атакував історичні та культурні пам’ятки столиці. Пошкоджень зазнали будівлі МЗС, Кабінету міністрів, Художнього музею, Музею Чорнобиля, Міжнародного центру культури й мистецтв, історичний Поділ, станція метро «Лук’янівська», житлові будинки, школи та амбулаторії. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Вранці 25 травня стало відомо, що кількість постраждалих у Києві сягнула 86. У столичних лікарнях перебуває 21 людина, зокрема двоє дітей, госпіталізована після російської атаки.

