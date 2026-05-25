Наводил ракеты на Киев: СБУ задержала 18-летнего агента РФ после атаки 24 мая

СБУ задержала российского агента / © СБУ

Реклама

Контрразведка СБУ «по горячим следам» задержала российского агента, по данным спецслужбы, корректировавшего массированную атаку РФ по Киеву в ночь на 24 мая.

Подробности сообщили в Службе безопасности Украины.

Фигурант был задержан на следующий день после обстрела столицы. В этот момент он проводил разведку вблизи одного из объектов Министерства обороны и пытался выяснить последствия российских ударов.

Реклама

По информации СБУ, собранные данные агент планировал передать своему куратору из России в режиме реального времени. Они должны быть использованы для подготовки новых или корректировки повторных атак по Киеву.

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

Как установило следствие, задачи российских спецслужб выполнял 18-летний житель столицы. Он попал в поле зрения врага после поиска легких заработков в Telegram-каналах.

После вербовки юноша выезжал в пригород Киева и отмечал на Google-картах транспортные коридоры, по которым СБУ могла передвигаться военная техника ВСУ. Это была проверочная задача, после которой ему было поручено фиксировать последствия комбинированной атаки по столице.

Сотрудники СБУ задокументировали, как агент прибыл в объект Минобороны, чтобы проверить его внешнее состояние после ночного удара. При задержании у него изъяли смартфон с подготовленными агентурными отчетами и подробным описанием последствий обстрела.

Реклама

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Последствия атаки на Киев 24 мая

Массированный удар России по Киеву 24 мая стал самым масштабным с начала полномасштабной войны по количеству поврежденных объектов. Впервые враг целенаправленно атаковал исторические и культурные памятки столицы. Повреждения получили здания МИД, Кабинет министров, Художественный музей, Музей Чернобыля, Международный центр культуры и искусств, исторический Подол, станция метро «Лукьяновская», жилые дома, школы и амбулатории. В результате обстрела погибли два человека.

Утром 25 мая стало известно, что количество пострадавших в Киеве достигло 86. В столичных больницах находится 21 человек, в том числе двое детей, госпитализированы после российской атаки.

Реклама

Новости партнеров