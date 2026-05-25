Цена ночного террора: во сколько России обошлась массированная атака на Киев 24 мая
Массированная атака России на Киев 24 мая могла стоить Кремлю более 361 млн. долларов. По подсчетам АрмияInform, оккупанты применили 690 средств воздушного нападения — ракеты разных типов и сотни беспилотников.
Массированная воздушная атака России на Киев 24 мая могла стоить стране-агрессорке около 361,2 млн. долларов, или более 15 млрд. гривен. Речь идет об ориентировочной стоимости ракет разных типов и беспилотников, которые оккупанты применили при ударе.
Такие подсчеты обнародовало АрмияInform, опираясь на данные из открытых источников.
По информации издания, во время атаки российская армия применила 690 средств воздушного нападения - 90 ракет и 600 БПЛА разных типов.
В частности, речь идет о:
одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" - ориентировочно 50 млн долларов;
две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" - около 10 млн долларов;
три противокорабельных ракеты 3М22 "Циркон" - примерно 16,2 млн долларов;
30 баллистических ракет "Искандер-М" и ракет до С-400 - около 120 млн долларов;
54 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр" - ориентировочно 135 млн долларов;
600 ударных БПЛА, баражирующих боеприпасов и дронов-имитаторов - около 30 млн долларов.
По оценкам АрмияInform, общая стоимость этой атаки составляет примерно 361,2 млн долларов.
Удар был направлен по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Его целью, как отмечает издание, было устрашение украинцев после успешных ударов Сил обороны по российским военным и промышленным объектам.
Для сравнения: такая сумма соизмерима с годовыми бюджетами десятков небольших городов или сотен деревень в самой России. На эти деньги, в частности, можно было годами удерживать инфраструктуру населенных пунктов, тогда как Кремль тратит сотни миллионов долларов за одну ночь на ракетный террор.
На фоне жалоб россиян на упадок больниц, дорог и коммунальной сферы, Москва продолжает направлять огромные ресурсы на удары по украинским городам.
Напомним, в апреле сообщалось, что украинская система РЭБ Lima эффективно обезвреживает российские ракеты и дроны, создавая дополнительный "невогневый" рубеж обороны в интеграции с ПВО. Только за первые три месяца 2026 года комплекс дезориентировал на финальном этапе полета 26 ракет «Кинжал» (всего 58 с начала эксплуатации), 33 крылатых ракеты, более 10 тыс. БпЛА и более 98% КАБов в зоне своего действия.