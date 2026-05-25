Цена ночного террора: во сколько России обошлась массированная атака на Киев 24 мая

Российская ракета / © Общественное радио

Массированная воздушная атака России на Киев 24 мая могла стоить стране-агрессорке около 361,2 млн. долларов, или более 15 млрд. гривен. Речь идет об ориентировочной стоимости ракет разных типов и беспилотников, которые оккупанты применили при ударе.

Такие подсчеты обнародовало АрмияInform, опираясь на данные из открытых источников.

По информации издания, во время атаки российская армия применила 690 средств воздушного нападения - 90 ракет и 600 БПЛА разных типов.

В частности, речь идет о:

одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" - ориентировочно 50 млн долларов;

две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" - около 10 млн долларов;

три противокорабельных ракеты 3М22 "Циркон" - примерно 16,2 млн долларов;

30 баллистических ракет "Искандер-М" и ракет до С-400 - около 120 млн долларов;

54 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр" - ориентировочно 135 млн долларов;

600 ударных БПЛА, баражирующих боеприпасов и дронов-имитаторов - около 30 млн долларов.

По оценкам АрмияInform, общая стоимость этой атаки составляет примерно 361,2 млн долларов.

Удар был направлен по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Его целью, как отмечает издание, было устрашение украинцев после успешных ударов Сил обороны по российским военным и промышленным объектам.

Для сравнения: такая сумма соизмерима с годовыми бюджетами десятков небольших городов или сотен деревень в самой России. На эти деньги, в частности, можно было годами удерживать инфраструктуру населенных пунктов, тогда как Кремль тратит сотни миллионов долларов за одну ночь на ракетный террор.

На фоне жалоб россиян на упадок больниц, дорог и коммунальной сферы, Москва продолжает направлять огромные ресурсы на удары по украинским городам.

Напомним, в апреле сообщалось, что украинская система РЭБ Lima эффективно обезвреживает российские ракеты и дроны, создавая дополнительный "невогневый" рубеж обороны в интеграции с ПВО. Только за первые три месяца 2026 года комплекс дезориентировал на финальном этапе полета 26 ракет «Кинжал» (всего 58 с начала эксплуатации), 33 крылатых ракеты, более 10 тыс. БпЛА и более 98% КАБов в зоне своего действия.

