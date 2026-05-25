Наталка Денисенко после отпуска на Тенерифе заговорила о свадьбе с любимым-манекенщиком

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко после отдыха на Тенерифе с любимым бизнесменом и манекенщиком Юрием Савранским заговорила о планах на свадьбу и романтический период в жизни.

Артистка вернулась из заграницы, где провела отпуск вместе с любимым. Поездка пришлась на особый период в их отношениях. Пара пыталась максимально отключиться от рабочего ритма. Путешествие, несмотря на, по словам Натальи, сложную логистику из-за ситуации в Украине, стало для них своеобразной перезагрузкой. Атмосфера острова оказалась настолько сильной, что иногда казалась почти нереальной.

В интервью актриса поделилась эмоциями от путешествия. Она рассказала, что больше всего ее поразила природа и ощущение полного изменения реальности. Особенно запомнились дельфины и вулканические пейзажи. По ее словам, даже повседневные моменты там казались кинематографическими. Все это усилило ощущение отрыва от обыденности.

«Мы видели этих дельфинов, видели вулканы. Я Юрию говорила: „А это реально мы видим, или мы в каком-то сне?“. И он говорит: „У меня тоже такое впечатление, что это все не по-настоящему, что это как какая-то виртуальная реальность“», — поделилась актриса проекта «Тур звездами».

Несмотря на романтическую атмосферу, предложения во время отдыха не произошло. Наталья объяснила, что поездка была привязана к ее дню рождения, а организационные вопросы в значительной степени лежали на ней, ведь Юрий занимался финансовой составляющей. Поэтому сделать неожиданный сюрприз было почти невозможно. В то же время она отметила, что не имеет завышенных ожиданий относительно скорой свадьбы, но доверяет своим тарологам и астрологом, которые прогнозируют ей брак очень скоро.

«Я в своем прошлом браке четыре раза была невестой, потому что мне очень хотелось. А вот сейчас мне тоже хочется, но нет такого прямо сильного желания. Возможно, потому что я в это наигралась», — откровенно призналась она.

В то же время актриса не исключает, что ее будущая свадьба может быть совсем другой по формату. По словам Денисенко, сейчас в паре царит спокойствие и принятие темпа друг друга. И хотя тарологи обещают быстрые изменения в личной жизни.

