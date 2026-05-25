Наталка Денисенко після відпустки на Тенеріфе заговорила про весілля з коханим-манекенником

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко після відпочинку на Тенеріфе з коханим бізнесменом та манекенником Юрієм Савранським заговорила про плани на весілля та романтичний період у житті.

Артистка повернулася із закордону, де провела відпустку разом із коханим. Поїздка припала на особливий період у їхніх стосунках. Пара намагалася максимально відключитися від робочого ритму. Подорож, попри, за словами Наталки, складну логістику через ситуацію в Україні, стала для них своєрідним перезавантаженням. Атмосфера острова виявилася настільки сильна, що інколи здавалася майже нереальною.

В інтерв’ю акторка поділилася емоціями від подорожі. Вона розповіла, що найбільше її вразила природа та відчуття повної зміни реальності. Особливо запам’яталися дельфіни та вулканічні пейзажі. За її словами, навіть повсякденні моменти там здавалися кінематографічними. Усе це посилило відчуття відриву від буденності.

Реклама

«Ми бачили цих дельфінів, бачили вулкани. Я Юрію казала: „А це реально ми бачимо, чи ми в якомусь сні?“. І він каже: „В мене теж таке враження, що це все не по-справжньому, що це як якась віртуальна реальність“», — поділилася акторка проєкту «Тур зірками».

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Попри романтичну атмосферу, пропозиції під час відпочинку не сталося. Наталка пояснила, що поїздка була прив’язана до її дня народження, а організаційні питання значною мірою лежали на ній, адже Юрій займався фінансовою складовою. Через це зробити несподіваний сюрприз було майже неможливо. Водночас вона зазначила, що не має завищених очікувань щодо швидкого весілля, але довіряє своїм тарологам та астрологом, які прогнозують їй шлюб дуже незабаром.

«Я в своєму минулому шлюбі чотири рази була нареченою, бо мені дуже хотілося. А от зараз мені теж хочеться, але нема такого прямо сильного бажання. Можливо, тому що я в це награлася», — відверто зізналася вона.

Водночас акторка не виключає, що її майбутнє весілля може бути зовсім іншим за форматом. За словами Денисенко, зараз у парі панує спокій і прийняття темпу одне одного. І хоча тарологи обіцяють швидкі зміни в особистому житті.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Світлицька, кума Денисенко, висловилася про їхню ворожнечу й головне табу у жіночій дружбі.

Новини партнерів