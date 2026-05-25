Відома акторка зізналася, як знімання за кордоном змінили її назавжди: "Запитують: „Ви не росіянка?“"

Українська акторка Валерія Ходос зізналася, чому після поїздки до Латвії відчуває внутрішню відразу від поїздок за кордон.

Зірка українських серіалів пригадала, що після початку повномасштабної війни майже не працювала в кіно. У той період вона волонтерила, проводила онлайн-заняття та допомагала біженцям через акторську терапію. Згодом артистці несподівано запропонували роль у закордонному проєкті. Зйомки відбувалися в Ризі й тривали півтора місяця. Саме там, каже Ходос, у неї стався внутрішній перелом. Найбільше її зачепило те, що довкола постійно звучала російська.

«Я дуже вдячна тим зйомкам. І фінансово мене підтримали, і морально витягнули. Ми півтора місяця прожили без сирен, у тиші. Але водночас саме там у мене стався дуже сильний внутрішній перелом щодо мови. Бо навколо було дуже багато російської. І я пам’ятаю це відчуття, коли тебе в магазині чи десь на вулиці питають: „Ви не росіянка?“ — і тебе всередині починає трусити», — поділилася акторка в інтерв’ю OBOZ.ua.

Ходос зізналася, що спершу намагалася спілкуватися англійською, однак не завжди могла порозумітися. Тому іноді все ж переходила на російську, і це викликало в неї сильний дискомфорт. Після повернення до України вона ухвалила для себе остаточне рішення — більше не використовувати мову країни-агресорки у повсякденному житті.

«І саме після тієї поїздки, після Риги, повернулася в Україну й повністю перейшла на українську. Зрозуміла, що жодної секунди більше не хочу говорити ворожою. Я тоді всім про це сказала — і близьким, і друзям. У мене зараз є одна велика гордість — мій тато. І на ньому прямо бачу, що таке лагідна українізація», — розповіла знаменитість.

Акторка також зворушливо згадала, як її батько поступово почав переходити на українську під час обстрілів Києва. За словами Ходос, саме його повідомлення українською стали для неї особливою підтримкою у найтривожніші моменти. А ще артистка пригадала дідуся, який усе життя принципово говорив українською та ще в дитинстві вимагав від онуки спілкуватися «державною».

