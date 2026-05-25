Принцеса Леонор

Це потрійне визнання стало офіційним протоколом прощання автономних співтовариств, які приймають її під час військової підготовки.

Ця низка нагороджень відбувається саме в той момент, коли Астурійська принцеса проводить свої останні тижні в Головній авіаційній академії. Влада Мурсії наслідувала приклад Арагона та Галісії, які дочекалися закінчення навчання принцеси Леонор у Сарагосі й Марині, щоб нагородити її найвищими цивільними нагородами, повідомляє vanitatis.

Принцеса Леонор та інфанта Софія

Цим жестом регіональний уряд і парламент Мурсії винагороджують її присутність на авіабазі та демонструють одностайну підтримку корони безпосередньо перед від’їздом майбутньої королеви з регіону.

Після отримання цих почестей спадкоємиця престолу завершить свої останні маневри та іспити, перш ніж у липні офіційно закінчиться її трирічна всебічна військова підготовка. Саме тоді Леонор закриє один з найважливіших розділів свого життя і насолодиться заслуженим літнім відпочинком, попрощавшись із військовою формою, яка була її постійним супутником від моменту вступу до Військової академії влітку 2023-го.

Принцеса Леонор

Від вересня, нагадаємо, принцеса Леонор почне вивчати політологію у Мадридському університеті імені Карлоса ІІІ.

