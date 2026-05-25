- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 1 хв
Іспанська спадкоємиця престолу — принцеса Леонор — готується до церемонії, де їй вручать особливу нагороду
Королівський двір Іспанії підтвердив, що 3 червня спадкоємиця престолу принцеса Леонор отримає золоті медалі регіону Мурсія та його регіональної асамблеї, а також найвищу нагороду Сан-Хав’єра.
Це потрійне визнання стало офіційним протоколом прощання автономних співтовариств, які приймають її під час військової підготовки.
Ця низка нагороджень відбувається саме в той момент, коли Астурійська принцеса проводить свої останні тижні в Головній авіаційній академії. Влада Мурсії наслідувала приклад Арагона та Галісії, які дочекалися закінчення навчання принцеси Леонор у Сарагосі й Марині, щоб нагородити її найвищими цивільними нагородами, повідомляє vanitatis.
Цим жестом регіональний уряд і парламент Мурсії винагороджують її присутність на авіабазі та демонструють одностайну підтримку корони безпосередньо перед від’їздом майбутньої королеви з регіону.
Після отримання цих почестей спадкоємиця престолу завершить свої останні маневри та іспити, перш ніж у липні офіційно закінчиться її трирічна всебічна військова підготовка. Саме тоді Леонор закриє один з найважливіших розділів свого життя і насолодиться заслуженим літнім відпочинком, попрощавшись із військовою формою, яка була її постійним супутником від моменту вступу до Військової академії влітку 2023-го.
Від вересня, нагадаємо, принцеса Леонор почне вивчати політологію у Мадридському університеті імені Карлоса ІІІ.