Тако-суші — новий гастротренд, який підкорює TikTok: як приготувати японську закуску
Тако-суші мають ефектний вигляд, готуються простіше, ніж класичні роли, та мають усі шанси стати вашою улюбленою вечерею.
Сьогодні найцікавіші рецепти народжуються на стику культур. Саме так з’явилися тако-суші — хрусткі «кишеньки» з норі та рису, наповнені улюбленими інгредієнтами для суші. Вони поєднують одразу кілька текстур: теплу хрусткість запечених водоростей, ніжність крем-сиру та свіжість риби й овочів.
На сторінці an.cookbook розповіли про просту версією рецепта, яка не потребує спеціальних навичок чи бамбукових килимків для ролів.
Інгредієнти
Для основи
рис для суші 160 г
вода 180 мл
норі 4 листи
Для начинки
крем-сир
огірок
авокадо
червона риба
креветки
Для заправки рису
рисовий чи яблучний оцет 1 ст. л
цукор 1 ч. л
сіль 0,5 ч. л
Для подачі
соус унагі чи теріякі
кунжут
зелена цибуля
Приготування
Рис потрібно добре промити, залити водою та варити на маленькому вогні під кришкою.
Після закипання рис готуйте приблизно 12 хв, а потім залиште ще на 15 хв під кришкою, так він набуде правильної текстури.
Далі змішайте оцет, цукор і сіль та заправте готовий рис.
З листів норі виріжте круглу заготівлю.
На кожну викладіть шар рису.
Потім перекладіть їх на пергамент і запікайте приблизно 15 хв за температури 180°C.
Поки основа ще тепла, акуратно сформуйте її у вигляді тако, трохи загніть краї всередину.
Після цього щедро змастіть крем-сиром і додайте начинку: скибочки авокадо, огірок, червону рибу та креветки.
Полийте тако-суші соусом унагі чи теріякі, посипте кунжутом і зеленою цибулею.
Подавати їх найкраще одразу, поки основа залишається хрусткою.
Тако-суші — це формат їжі, створений для компаній. Їх зручно їсти руками, вони мають ресторанний вигляд і легко адаптуються під різні смаки. А ще це чудова альтернатива класичним ролам для тих, хто давно хотів спробувати приготувати щось «японське» вдома, але боявся складної техніки.