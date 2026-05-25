Категорія: Рецепти
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

Тако-суші — новий гастротренд, який підкорює TikTok: як приготувати японську закуску

Тако-суші мають ефектний вигляд, готуються простіше, ніж класичні роли, та мають усі шанси стати вашою улюбленою вечерею.

Тако-суші tiktok.com/@an.cookbook

Сьогодні найцікавіші рецепти народжуються на стику культур. Саме так з’явилися тако-суші — хрусткі «кишеньки» з норі та рису, наповнені улюбленими інгредієнтами для суші. Вони поєднують одразу кілька текстур: теплу хрусткість запечених водоростей, ніжність крем-сиру та свіжість риби й овочів.

На сторінці an.cookbook розповіли про просту версією рецепта, яка не потребує спеціальних навичок чи бамбукових килимків для ролів.

Інгредієнти

Для основи

  • рис для суші 160 г

  • вода 180 мл

  • норі 4 листи

Для начинки

  • крем-сир

  • огірок

  • авокадо

  • червона риба

  • креветки

Для заправки рису

  • рисовий чи яблучний оцет 1 ст. л

  • цукор 1 ч. л

  • сіль 0,5 ч. л

Для подачі

  • соус унагі чи теріякі

  • кунжут

  • зелена цибуля

Приготування

  1. Рис потрібно добре промити, залити водою та варити на маленькому вогні під кришкою.

  2. Після закипання рис готуйте приблизно 12 хв, а потім залиште ще на 15 хв під кришкою, так він набуде правильної текстури.

  3. Далі змішайте оцет, цукор і сіль та заправте готовий рис.

  4. З листів норі виріжте круглу заготівлю.

  5. На кожну викладіть шар рису.

  6. Потім перекладіть їх на пергамент і запікайте приблизно 15 хв за температури 180°C.

  7. Поки основа ще тепла, акуратно сформуйте її у вигляді тако, трохи загніть краї всередину.

  8. Після цього щедро змастіть крем-сиром і додайте начинку: скибочки авокадо, огірок, червону рибу та креветки.

  9. Полийте тако-суші соусом унагі чи теріякі, посипте кунжутом і зеленою цибулею.

  10. Подавати їх найкраще одразу, поки основа залишається хрусткою.

Тако-суші — це формат їжі, створений для компаній. Їх зручно їсти руками, вони мають ресторанний вигляд і легко адаптуються під різні смаки. А ще це чудова альтернатива класичним ролам для тих, хто давно хотів спробувати приготувати щось «японське» вдома, але боявся складної техніки.

