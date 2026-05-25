Сьогодні найцікавіші рецепти народжуються на стику культур. Саме так з’явилися тако-суші — хрусткі «кишеньки» з норі та рису, наповнені улюбленими інгредієнтами для суші. Вони поєднують одразу кілька текстур: теплу хрусткість запечених водоростей, ніжність крем-сиру та свіжість риби й овочів.

На сторінці an.cookbook розповіли про просту версією рецепта, яка не потребує спеціальних навичок чи бамбукових килимків для ролів.

Інгредієнти

Для основи

рис для суші 160 г

вода 180 мл

норі 4 листи

Для начинки

крем-сир

огірок

авокадо

червона риба

креветки

Для заправки рису

рисовий чи яблучний оцет 1 ст. л

цукор 1 ч. л

сіль 0,5 ч. л

Для подачі

соус унагі чи теріякі

кунжут

зелена цибуля

Приготування

Рис потрібно добре промити, залити водою та варити на маленькому вогні під кришкою. Після закипання рис готуйте приблизно 12 хв, а потім залиште ще на 15 хв під кришкою, так він набуде правильної текстури. Далі змішайте оцет, цукор і сіль та заправте готовий рис. З листів норі виріжте круглу заготівлю. На кожну викладіть шар рису. Потім перекладіть їх на пергамент і запікайте приблизно 15 хв за температури 180°C. Поки основа ще тепла, акуратно сформуйте її у вигляді тако, трохи загніть краї всередину. Після цього щедро змастіть крем-сиром і додайте начинку: скибочки авокадо, огірок, червону рибу та креветки. Полийте тако-суші соусом унагі чи теріякі, посипте кунжутом і зеленою цибулею. Подавати їх найкраще одразу, поки основа залишається хрусткою.

Тако-суші — це формат їжі, створений для компаній. Їх зручно їсти руками, вони мають ресторанний вигляд і легко адаптуються під різні смаки. А ще це чудова альтернатива класичним ролам для тих, хто давно хотів спробувати приготувати щось «японське» вдома, але боявся складної техніки.

