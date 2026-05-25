"Летить з усіх боків": Ігнат відверто оцінив шанси ППО відбити новий масований удар

«Стовідсоткового результату не дасть жодна країна»: Ігнат розкрив, чому важко прикрити ППО Київ

Офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова, або як її називають у Мережі — «пресалкаше», пригрозила, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву.

Чи має українська ППО спроможність відбити новий масований удар одразу після найбільшої атаки на Київ за кількістю локацій, розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передають Новини.LIVE.

За словами Ігната, навіть за наявності хорошої ППО за такого удару, як 24 травня, стовідсоткового результату відбиття наразі не може гарантувати жодна країна у світі.

Він нагадав, що РФ атакувала Україну всіма засобами, які у неї були — це крилаті ракети наземного, повітряно-морського базування, гіперзвукові «Циркони», аеробалістичні «Кинджали», ракети С-300, «Іскандер-М», і дрони — і реактивні «Шахеди», і звичайні, і дрони-імітатори.

«У всього, у кожного засобу свої параметри польоту. Зрозуміло, що треба реагувати, відповідно протидіяти теж різними засобами. Дуже важко це робити, коли летить з усіх боків», — пояснив Ігнат.

Крім того, ворог використовує ще й погодні умови. Тим засобам, яким потрібна візуальна прив’язка до цілі, працювати у хмари та грозу значно важче.

«Це мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами чи ПЗРК. Це дрони-перехоплювачі, їм потрібна візуальна прив’язка, і пілотована авіація теж має мати візуальну прив’язку. Таким чином, усе все ускладнюється, коли хмари грозові тощо, тощо. Погода різна зараз буває в різних регіонах, тому там працювати значно, значно важче. Хоча, попри це, теж працюють», — каже представник Повітряних сил.

За його словами, гарантувати, що все буде збито, неможливо ні на Близькому Сході, ні тут, в Україні. Проте він запевнив, що українська ППО збиває максимально можливу кількість ворожих засобів.

«Якщо є потенційно засіб ППО, той самий Patriot у потрібному місці в потрібний час. Одним, однією батареєю Patriot теж Київ не перекриєш. Треба декілька батарей, тому що Київ — величезне місто, і Patriot, як ви знаєте, дивиться, власне, в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше. Тому всі засоби працюють. Збивається те, що можна, і така величезна щільність атаки з різними іншими факторами, про які я згадав, от, власне, призводить до такого результату, який ми не хотіли б бачити», — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків і пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі, а також історична будівля НБУ.

Зокрема, під час удару російська ракета навіть наскрізь пробила підземний паркінг у центрі Києва.

