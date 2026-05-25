«Летит со всех сторон»: Игнат откровенно оценил шансы ПВО отразить новый массированный удар

«Стопроцентный результат не даст ни одна страна»: Игнат раскрыл, почему трудно прикрыть ПВО Киев

Официальная представительница МИД страны-агрессорки Мария Захарова, или как ее называют в Сети «пресс-алкаше», пригрозила, что РФ снова будет наносить удары по Киеву.

Имеет ли украинское ПВО силы отразить новый массированный удар сразу после самой большой атаки на Киев за количество локаций, рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передают Новости.LIVE.

По словам Игната, даже при наличии хорошей ПВО, при таком ударе, как 24 мая, стопроцентный результат отражения пока не может гарантировать ни одна страна в мире.

Он напомнил, что РФ атаковала Украину всеми средствами, которые у нее были — это крылатые ракеты наземного, воздушно-морского базирования, гиперзвуковые «Цирконы», аэробалистические «Кинжалы», ракеты С-300, «Искандер-М», и дроны — и реактивные шахеды, и обычные.

«У всего, у каждого средства свои параметры полета. Понятно, что нужно реагировать, соответственно противодействовать тоже разными средствами. Очень тяжело это делать, когда летит со всех сторон», — объяснил Игнат.

Кроме того, враг использует еще и погодные условия. Тем средствам, которым нужна визуальная привязка к цели, работать в облака и грозу гораздо труднее.

«Это мобильные огневые группы, вооруженные пулеметами или ПЗРК. Это дроны-перехватчики, им нужна визуальная привязка, и пилотируемая авиация тоже должна иметь визуальную привязку. Таким образом, это все усложняется, когда облака грозовые и так далее, и так далее. Погода разная сейчас бывает в разных регионах, поэтому там работать значительно и гораздо труднее. Хотя, несмотря на это, тоже работают», — говорит представитель Воздушных сил.

По словам Игната, гарантировать, что все будет сбито, невозможно ни на Ближнем Востоке, ни здесь, в Украине. Однако он заверил, что украинское ПВО сбивает максимально возможное количество вражеских средств.

«Если есть потенциальное средство ПВО, тот самый Patriot в нужном месте в нужное время. Одним, одной батареей Patriot тоже Киев не перекроешь. Надо несколько батарей, потому что Киев — огромный город, и Patriot, как вы знаете, смотрит собственно в одну сторону, где у него направлен радар, а за воротничок может полететь что-то другое. Потому все средства работают. Сбивается то, что можно, и такая огромная плотность атаки с разными другими факторами, о которых я упомянул, вот собственно приводит к такому результату, который мы не хотели бы видеть», — пояснил Игнат.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

Под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.

В частности, при ударе российская ракета даже насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева.

