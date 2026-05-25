Черговий "удар у спину" Росії: Вірменія таємно закупила китайські дрони
Вірменія таємно придбала китайські безпілотники CH-4 Rainbow. Новий контракт може свідчити про подальше охолодження відносин із Росією.
Вірменія таємно закупила китайські БпЛА CH-4, тим самим завдавши «удар у спину» Росії. Так, Вірменія продовжує демонструвати своє розчарування в Росії.
Про секретне постачання розповіли у Defence Express.
Вірменія таємно від Росії закупила дрони у Китаю
Вірменія продовжує шукати нових постачальників зброї та купувати для себе щось корисне та цікаве. Проте якщо раніше країна купувала все необхідне у Росії, тепер від Вірменії Росія приймає черговий «удар у спину», як любить висловлюватися Путін.
Вірменська армія таємно отримала нові китайські безпілотники типу CH-4 Rainbow. Їх збираються продемонструвати на параді у Єревані, який відбудеться зовсім скоро — 28 травня 2026 року.
У публічному доступі з’явилися супутникові знімки, на яких помітно, що щонайменше два китайські БпЛА стоять на аеродромі в Гюмрі. Загальна кількість таких дронів може сягати шести штук.
Clash Report опублікували відео, як китайські бойові безпілотники CH-4 Rainbow з’явилися на репетиції вірменського військового параду з нагоди Дня Першої Республіки.
Раніше Вірменія взагалі не мала дронів у своєму озброєнні. У цьому разі неабияк привертає увагу те, що країна закупила дрони саме у Китаю, а не у Росії. Крім цього, дрони розташовані на летовищі в Гюмрі, де базуються російські військові та близько 10 винищувачів МіГ-29.
Виникає також запитання — який статус мають російські військові у Вірменії зараз і чи мають вони обмеження на експлуатацію військової інфраструктури.
Дрони CH-4 Rainbow Китай постачає країнам Глобального Півдня. Зокрема, відомо про постачання до Мʼянми, Пакистану, Ефіопії, Індонезії, Конго та Алжиру.
Наразі відомо про існування двох варіантів таких дронів: розвідувального (CH-4A) та ударного (CH-4B). Нині немає інформації про те, які саме з цих дронів придбала Вірменія.
«Удар у спину» Росії від Китаю
Нагадаємо, новий трек переговорів про мир в Україні за спільної участі Європи та Китаю може розпочатися вже ближче до осені. Таку думку висловив голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
Він додав, що в останньому комюніке Пекін уже заявив про необхідність повернення до дипломатичних контактів. Наразі баланс вигод штовхає Китай до того, щоб тиснути на Володимира Путіна задля завершення або заморожування війни в Україні.
Сі Цзіньпін уже взяв від Росії все можливе, і на тлі падіння російської економіки цей ринок втрачає привабливість для китайського експорту. Натомість ринок ЄС є набагато більшим, надійнішим та прогнозованішим для Пекіна.
Саме фінансова вигода від співпраці з Європою може стати ключовим стимулом для Китаю активніше долучитися до врегулювання конфлікту.