Житло відомої української акторки було пошкоджено під час ракетної атаки ворога
Дар’я Трегубова показала квартиру після удару по Києву 24 травня.
Російська ракетна атака по Києву 24 травня 2026 року пошкодила житло акторки Дар’ї Трегубової на Лук’янівці, де вибухова хвиля пошкодила квартиру зірки.
У ніч на 24 травня столиця опинилася під ударом ракетами та дронами. Один із найсильніших припав на Лук’янівський район. Тут постраждали житлові будинки, торговельні об’єкти й інфраструктура. У квартирах вибивало вікна та двері. Всередині осель залишилися уламки скла і сліди ударної хвилі. Місцеві жителі фіксували наслідки вже після відбою тривоги.
«Я дуже люблю Лук’янівку… але сьогодні у мене так вікна і двері пошкодило», — написала акторка.
Вона також оприлюднила фото своєї квартири, показавши масштаб руйнувань. У кадрі видно вибиті вікна і серйозні пошкодження від вибухової хвилі. Частина конструкцій не витримала удару.
У ніч на 24 травня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку по Києву із застосуванням дронів і ракет різних типів. Під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктурні об’єкти, зокрема Лук’янівська, де зафіксовані найбільші пошкодження в місті. Після атаки акторка залишилася в місті і продовжила комунікувати з підписниками, фіксуючи наслідки обстрілу. Її історія стала одним із багатьох свідчень нічного удару, який залишив після себе значні руйнування.
