Житло відомої української акторки було пошкоджено під час ракетної атаки ворога

Дар’я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Російська ракетна атака по Києву 24 травня 2026 року пошкодила житло акторки Дар’ї Трегубової на Лук’янівці, де вибухова хвиля пошкодила квартиру зірки.

У ніч на 24 травня столиця опинилася під ударом ракетами та дронами. Один із найсильніших припав на Лук’янівський район. Тут постраждали житлові будинки, торговельні об’єкти й інфраструктура. У квартирах вибивало вікна та двері. Всередині осель залишилися уламки скла і сліди ударної хвилі. Місцеві жителі фіксували наслідки вже після відбою тривоги.

«Я дуже люблю Лук’янівку… але сьогодні у мене так вікна і двері пошкодило», — написала акторка.

Вона також оприлюднила фото своєї квартири, показавши масштаб руйнувань. У кадрі видно вибиті вікна і серйозні пошкодження від вибухової хвилі. Частина конструкцій не витримала удару.

У ніч на 24 травня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку по Києву із застосуванням дронів і ракет різних типів. Під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктурні об’єкти, зокрема Лук’янівська, де зафіксовані найбільші пошкодження в місті. Після атаки акторка залишилася в місті і продовжила комунікувати з підписниками, фіксуючи наслідки обстрілу. Її історія стала одним із багатьох свідчень нічного удару, який залишив після себе значні руйнування.

