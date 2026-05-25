Гламур
325
1 хв

Тома Гарді раптово звільнили з популярного серіалу: інсайдер шокував причиною

Том Гарді зіграв головну роль у серіалі "МобЛенд". Проте у продовженні стрічки артиста, схоже, не буде. І все через його поведінку.

Валерія Сулима
Том Гарді / © Associated Press

Відомого британського актора Тома Гарді раптово звільнили з популярного серіалу.

Йдеться про стрічку «МобЛенд» від режисера Гая Річчі. Том Гарді зіграв головну роль у двох сезонах серіалу, проте у продовженні його, схоже, не буде. Причиною стала поведінка артиста на знімальному майданчику. Принаймні, саме так стверджує інсайдер Daily Mail.

Джерела видання повідомляють, що Том Гарді опинився в епіцентрі низки конфліктів із продюсерами. Зокрема, актор наполягав на змінні деяких реплік у серіалі. Як зазначається, він без погоджень надсилав правки до сценарію. Артиста нібито обурювало те, що серіал все більше зосереджується на персонажах, що грають його колеги.

Окрім того, зірка Голлівуду запізнювався на знімання. Зокрема, це обурювало іншу головну акторку серіалу Гелен Міррен, яку така поведінка відверто дратувала. Інсайдер повідомляє, що продюсери зважили всі за і проти та вирішили не продовжувати співпрацю з Томом Гарді.

До речі, це вже не вперше, коли довкола актора виникає скандал на знімальному майданчику. 2015 року під час знімань «Шаленого Макса» в артиста був конфлікт із колегою Шарліз Терон через його постійні запізнення.

Нагадаємо, нещодавно сам Том Гарді повідомляв, що взагалі на тривалий час йде з кіно. Зірка Голлівуду тоді ділився, що постійні знімання та підготовки до ролей значно погіршили стан його здоров’я.

