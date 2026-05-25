Тома Харди внезапно уволили из популярного сериала: инсайдер шокировал причиной

Известного британского актера Тома Харди внезапно уволили из популярного сериала.

Речь идет о ленте "Гангстерленд" от режиссера Гая Риччи. Том Харди сыграл главную роль в двух сезонах сериала, однако в продолжении его, похоже, не будет. Причиной стало поведение артиста на съемочной площадке. По крайней мере, именно так утверждает инсайдер Daily Mail.

Источники издания сообщают, что Том Харди оказался в эпицентре ряда конфликтов с продюсерами. В частности, актер настаивал на изменении некоторых реплик в сериале. Как отмечается, он без согласований присылал правки в сценарий. Артиста якобы возмущало то, что сериал все больше сосредотачивается на персонажах, которые играют его коллеги.

Кроме того, звезда Голливуда опаздывал на съемки. В частности, это возмущало другую главную актрису сериала Хелен Миррен, которую такое поведение откровенно раздражало. Инсайдер сообщает, что продюсеры взвесили все за и против и решили не продолжать сотрудничество с Томом Харди.

Кстати, это уже не первый раз, когда вокруг актера возникает скандал на съемочной площадке. В 2015 году во время съемок "Безумного Макса" у артиста был конфликт с коллегой Шарлиз Терон из-за его постоянных опозданий.

Напомним, недавно сам Том Харди сообщал, что вообще на длительное время уходит из кино. Звезда Голливуда тогда делился, что постоянные съемки и подготовки к ролям значительно ухудшили состояние его здоровья.

