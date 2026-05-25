Макс Корж / © instagram.com/maxkorzhmus

Реклама

Белорусский певец Макс Корж 23 мая отыграл концерт в столице Румынии — Бухаресте. Как оказалось, на выступление артиста массово ехали украинцы.

Однако после концерта Макса Коржа у многих остались неоднозначные ощущения, о чем пользователи делились в соцсети Threads. В частности, исполнителя обвиняют в «попытке усидеть на двух стульях» после ряда инцидентов во время его выступления.

К слову, на концерт Макса Коржа запретили приносить флаги. Если охранники среди зрителей видели сине-желтые флаги, то сразу же их забирали. А тем временем флаги РФ можно было заметить в зале.

Реклама

Похоже, к российским флагам у организаторов было меньше претензий

Тем временем украинские флаги на концерте Макса Коржа забирали

Кроме того, во время выступления Макса Коржа зрители выкрикивали «Путин — х*ло». Однако и здесь исполнитель удивил реакцией. Артист неожиданно обратился к зрителям с просьбой прекратить это делать. Он объяснил это тем, что, мол, на его концерте нельзя выкрикивать никаких имен, кроме его. Таким образом его фанаты не будут никого пиарить.

«Да, друзья, на этом концерте, на другом концерте, еще на одном концерте, кроме моего имени, ничье имя нельзя кричать, ни в хорошем, ни в плохом контексте. Не надо никого пиарить», — выдал певец.

Когда пытаешься усидеть на двух стульях, но что-то идет не по плану

Отметим, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, то Макс Корж осудил войну, правда, не стал называть, кто является агрессором. Уже летом 2022 года артист выпустил антивоенную песню, где были такие строки: «Прав тот, кто защищает свой дом». Однако все же Макс Корж избегает того, чтобы четко продемонстрировать свою позицию.

Кстати, в прошлом году артист отыграл концерт в Польше, где тоже было немало украинцев. Он тогда выкрикивал «астанави вайну», но при этом не упоминал, к кому обращается и кто же должен войну остановить.

Реклама

Новости партнеров