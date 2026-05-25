Макс Корж

Білоруський співак Макс Корж 23 травня відіграв концерт у столиці Румунії — Бухаресті. Як виявилося, на виступ артиста масово їхали українці.

Проте після концерту Макса Коржа у багатьох залишились неоднозначні відчуття, про що користувачі ділились в соцмережі Threads. Зокрема, виконавця звинувачують у «спробі всидіти на двох стільцях» після низки інцидентів під час його виступу.

До слова, на концерт Макса Коржа заборонили приносити прапори. Якщо охоронці серед глядачів бачили синьо-жовті стяги, то одразу ж їх забирали. А тим часом прапори РФ можна було помітити в залі.

Схоже, до російських прапорів в організаторів було менше претензій

Тим часом українські прапори на концерті Макса Коржа забирали

Окрім того, під час виступу Макса Коржа глядачі вигукували «Путін — х*ло». Проте й тут виконавець здивував реакцією. Артист неочікувано звернувся до глядачів із проханням припинити це робити. Він пояснив це тим, що, мовляв, на його концерті не можна вигукувати жодних імен, окрім його. Таким чином його фани не будуть нікого піарити.

«Так, друзі. На цьому концерті, на іншому концерті, ще на одному концерті, окрім мого імені, нічиє ім’я не можна кричати, ні в хорошому, ні в поганому контексті. Не треба нікого піарити», — видав співак.

Коли намагаєшся всидіти на двох стільцях, але щось йде не за планом

Зазначимо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, то Макс Корж засудив війну, щоправда, не став називати, хто є агресором. Вже влітку 2022 року артист випустив антивоєнну пісню, де були такі рядки: «Має рацію той, хто захищає свій дім». Проте все ж таки Макс Корж уникає того, аби чітко продемонструвати свою позицію.

До речі, торік артист відіграв концерт у Польщі, де теж було чимало українців. Він тоді вигукував «астанаві вайну», але при цьому не згадував, до кого звертається та хто ж має війну зупинити.

