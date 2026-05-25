ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1157
Час на прочитання
1 хв

Стася Ровінська розлучається з чоловіком після 13 років шлюбу та народження трьох дітей

Ведуча вже прокоментувала розрив із коханим.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Стася Ровінська з чоловіком

Стася Ровінська з чоловіком / © instagram.com/sia_rovinska

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська неочікувано оголосила про розлучення з чоловіком, режисером Ярославом Ровінським.

Невтішними новинами знаменитість поділилась в Instagram. Стася Ровінська коротко зазначила, що вони з чоловіком більше не разом. Також вона прокоментувала розрив. Ведуча подякувала режисеру за 13 років шлюбу та народження трьох дітей і наголосила, що найкраще для них обох лише попереду. При цьому причину розриву вона розкривати не стала.

«Ми більше не разом. Вдячна за 13 років в шлюбі, трьох чудових дітей і щасливі моменти. Найкраще попереду для нас обох», — ошелешила новиною знаменитість.

Стася Ровінська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/sia_rovinska

Зазначимо, Стася Ровінська та Ярослав Ровінський уклали шлюб 21 січня 2014 року. Пара виховує трьох спільних дітей синів Евана та Енея і доньку Емму. На початку повномасштабної війни ведуча та режисер виїхали до США, де й залишились жити.

Нагадаємо, нещодавно співачка Інесса Грицаєнко ошелешила розлученням із чоловіком. Артистка прожила в шлюбі два роки та за цей час встигла народити доньку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie