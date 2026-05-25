Стася Ровінська розлучається з чоловіком після 13 років шлюбу та народження трьох дітей

Стася Ровінська з чоловіком / © instagram.com/sia_rovinska

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська неочікувано оголосила про розлучення з чоловіком, режисером Ярославом Ровінським.

Невтішними новинами знаменитість поділилась в Instagram. Стася Ровінська коротко зазначила, що вони з чоловіком більше не разом. Також вона прокоментувала розрив. Ведуча подякувала режисеру за 13 років шлюбу та народження трьох дітей і наголосила, що найкраще для них обох лише попереду. При цьому причину розриву вона розкривати не стала.

«Ми більше не разом. Вдячна за 13 років в шлюбі, трьох чудових дітей і щасливі моменти. Найкраще попереду для нас обох», — ошелешила новиною знаменитість.

Стася Ровінська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/sia_rovinska

Зазначимо, Стася Ровінська та Ярослав Ровінський уклали шлюб 21 січня 2014 року. Пара виховує трьох спільних дітей синів Евана та Енея і доньку Емму. На початку повномасштабної війни ведуча та режисер виїхали до США, де й залишились жити.

