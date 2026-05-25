ДТП на Львівщині: троє загиблих та розбиті автівки (фото)

На трасі у Львівській області не розминулися автівки — у результаті ДТП троє загиблих. Поліція з’ясовує всі причини та обставини аварії.

Анастасія Павленко
На місці аварії

У Львівській області на автодорозі «Київ-Чоп» сталася ДТП - зіткнулися дві автівки. Загинули водії та пасажирка легковика.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

«Зіткнулись автомобіль Chery Tiggo, яким керував 66-річний мешканець Рівненської області, та Peugeot 5008 під керуванням жителя міста Броди віком 62 роки. Внаслідок зіткнення водії автівок, а також пасажирка Peugeot від отриманих травм померли на місці», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці ДТП

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Хмельниччині, у селі Гвардійське, сталася смертельна ДТП — зіткнулися мотоцикл та автівка. Загинула дитина.

