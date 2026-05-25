Два етапи: Стерненко анонсував радикальні зміни в армії та мобілізації

В Україні очікуються серйозні зміни в мобілізації. Армійська реформа відбуватиметься у два етапи.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Перший етап: зарплати та демобілізація

Реформа починається у червні зі змін у грошовому забезпеченні.

«Українські піхотинці отримуватимуть в рази більше грошей, аніж отримують зараз», — зазначив Сергій Стерненко.

Також у війську запрацює реальна система контрактів.

Важливим нововведенням має стати право на звільнення зі служби. Планується запровадити черговість демобілізації залежно від того, коли людина почала служити. Ті, хто прийшов до війська раніше, отримають першочергове право на демобілізацію.

Крім цього, до ЗСУ планують залучати більше іноземних добровольців.

Другий етап — зміни у системі мобілізації

Стерненко заявив, що мобілізація «не буде схожою на те, що відбувається зараз», але деталей не розкрив.

Також він повідомив, що Україна планує активніше залучати іноземців до служби в армії та нарощувати удари по території РФ.Радник міністра також анонсував збільшення інтенсивності атак на територію Росії. Очікується, що до кінця року кількість ударів по об’єктах агресора зросте щонайменше вдвічі.

Нагадаємо, Міноборони, Генштаб та ОП розробляють реформу переходу на контрактну військову службу з чіткими термінами. Пропозиції ще на етапі обговорення і не закріплені юридично. Ключова ідея — запровадження трьох типів контрактів із гарантованою демобілізацією та подальшою відстрочкою.

