Зброя проти "Шахедів" та ракет: як українська система РЕБ Lima рятує міста

Система РЕБ Lima / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На тлі дефіциту дороговартісних ракет для ППО Україна дедалі більше покладається на вітчизняну систему РЕБ Lima. Ця технологія підміняє супутникові координати, змушуючи російські ракети та дрони падати в полях. За останні 18 місяців розробка допомогла знешкодити понад 20 тис. ворожих цілей.

Про це йдеться у статті Politico.

Україна дедалі активніше використовує вітчизняну систему радіоелектронної боротьби Lima для протидії російським дронам і ракетам на тлі дефіциту ракет для ППО. Система допомагає збивати ворожі цілі з курсу та зменшувати ймовірність ураження об’єктів.

Що відомо про РЕБ Lima?

Один із розробників Lima пояснив, що принцип роботи комплексу базується на втручанні в системи наведення російської зброї. На відміну від класичних систем протиповітряної оборони, які фізично знищують цілі ракетами, Lima впливає на сигнали супутникової навігації — глушить їх і підміняє координати. У результаті російські ракети та дрони відхиляються від заданого маршруту.

На тлі посилення масованих атак РФ і браку дорогих ракет-перехоплювачів система стала важливим складником української ППО.

Lima створила компанія Cascade Systems — український оборонний стартап, зареєстрований у США. Комплекс формує потужні зони радіоелектронного придушення, які порушують роботу супутникової навігації. Навіть якщо російська зброя після втрати супутникового сигналу продовжує рух за допомогою інерціальної навігації, точність удару суттєво падає. Відхилення може становити близько 2 км на кожні 100 км польоту.

«Коли Lima увімкнена, вона робить відхилення ракети ще більшим. Окрім простого придушення навігації, ми використовуємо спуфінг і підміну координат на кілька кілометрів. Ми можемо змусити їхні ракети падати в полях замість ураження цілей», — пояснив «Алхімік», розробник Lima та командир «Нічної варти» — підрозділу РЕБ Сил територіальної оборони.

Однією з головних переваг Lima є її вартість і масштаб покриття. На відміну від багатьох тактичних систем РЕБ, вона здатна захищати великі території та критичну інфраструктуру. За даними Cascade, виробництво одного комплексу коштує до 3 млн грн (58 тис. євро), залежно від версії. Для захисту великого міста, за оцінками компанії, потрібно від 30 до 100 систем, що коштуватиме приблизно 5 млн євро. Для порівняння — це приблизна ціна однієї ракети Patriot PAC-3.

Результати роботи системи Lima

Cascade вже передала понад 400 систем Lima. Українські військові почали використовувати їх у липні 2024 року, а від жовтня 2025-го комплекси також залучили до захисту цивільної інфраструктури.

За інформацією компанії-розробника, протягом останніх 18 місяців системи Lima змогли заглушити 20 500 дронів Shahed, а також відхилити від цілей десятки балістичних і крилатих ракет.

Керівник департаменту радіоелектронної боротьби Сухопутних військ України Максим Скорецький зазначив, що новітні модифікації Lima здатні протидіяти далекобійній зброї, зокрема балістичним ракетам, які використовують навігаційні системи на кшталт російської GLONASS.

Як працює Lima?

Система Lima підміняє сигнали супутникової навігації, якими користуються російські ракети та безпілотники, передаючи їм хибні координати. Як стверджують розробники, під час окремих атак ворожу зброю вдавалося дезорієнтувати настільки, що вона «вважала», ніби перебуває в Перу.

Також Lima може формувати так звану «мертву зону», у межах якої російський дрон втрачає сигнал наведення.

«Коли ми … створюємо достатньо широку зону, захищену станціями Lima, ракета навіть не влучить у місто. Ми відправимо її у відкрите поле», — пояснив «Алхімік».

Lima протидіє планерним авіабомбам

Окремою проблемою для українських фахівців залишалися планерні авіабомби — звичайні бомби з крилами, що збільшують дальність польоту. Росія переважно застосовує їх поблизу лінії фронту, де Україні складніше створювати великі зони придушення сигналу через обмежений контроль територій. Втім, після того як інженери навчилися обходити нові російські антени із захистом від глушіння, Lima почала успішно збивати з курсу і такі боєприпаси.

«Навіть якщо планерна бомба відхилиться від цілі приблизно на 20 метрів, це вже означає, що ціль продовжить існувати», — сказав Скорецький.

Водночас експерти наголошують, що використання лише засобів РЕБ має свої ризики. За словами керівника департаменту радіоелектронної боротьби, російські ракети та дрони після втрати навігації все одно падають і можуть завдати шкоди. На відміну від цього, класичні системи ППО знищують повітряну ціль безпосередньо в небі — хоча уламки й падають на землю, наслідки зазвичай менш руйнівні, ніж у випадку з цілою ракетою чи дроном, які просто змінили траєкторію.

«Однак чи влучать російські балістичні ракети в бажану ціль, коли Lima увімкнена? Я б сказав, що це малоймовірно», — додав Скорецький.

Технологічна битва Росії та України у сфері РЕБ

За словами розробників, перші версії Lima почали створювати ще 2022 року для протидії російським крилатим ракетам. Однак Cascade Systems довелося витратити роки на експерименти та інвестувати понад 2 млн дол. власних коштів, аби переконати українську владу та військове керівництво в ефективності системи. Лише наприкінці минулого року компанія отримала державні контракти.

У сфері радіоелектронної боротьби триває постійне технологічне протистояння: щойно Україна вдосконалює свої системи, Росія адаптує під них зброю та антени. Зокрема, модернізуються навігаційні комплекси, щоб дрони й ракети могли підтримувати стабільний супутниковий зв’язок навіть під впливом РЕБ.

На початку 2025 року російські війська почали використовувати модернізовані антени «Комета» із захистом від глушіння. Через це попередні українські системи РЕБ, зокрема ранні версії Lima, втратили ефективність.

«Ось тоді й почалося справжнє життя. Ми жили в лабораторії, намагаючись зламати нові російські антени», — сказав «Алхімік».

Через три місяці фахівці створили нову модифікацію — Lima Quant. Її спеціально розробили для протидії оновленим російським системам захисту, поєднавши класичний спуфінг із новими високочастотними сигналами, здатними дезорієнтувати «Комету».

«Ми постійно змінюємо Lima, виходячи з характеристик російської зброї, аналізуємо влучання та даємо рекомендації Генштабу щодо того, де й як її розміщувати. Війна постійно еволюціонує», — розповів «Алхімік».

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що українська система РЕБ Lima ефективно знешкоджує російські ракети та дрони, створюючи додатковий «невогневий» рубіж оборони в інтеграції з ППО. Лише за перші три місяці 2026 року комплекс дезорієнтував на фінальному етапі польоту 26 ракет «Кинджал» (загалом 58 від початку експлуатації), 33 крилаті ракети, понад 10 тис. БпЛА та понад 98% КАБів у зоні своєї дії.

