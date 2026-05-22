- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 474
- Час на прочитання
- 2 хв
Рішення Трампа напряму вдарили по Україні: хаос у Вашингтоні ледь не коштував Києву ППО
Політичний хаос і масові звільнення дипломатів, влаштовані адміністрацією Дональда Трампа, мали прямі та ледь не катастрофічні наслідки для України.
Непередбачувані рішення президента США Дональда Трампа та руйнування інституційної роботи Держдепартаменту вдарили напряму по Україні, ледь не позбавивши нашу країну критично важливого захисту в розпал війни.
Про те, що відбувалося за лаштунками дипломатичного конфлікту між Києвом і Білим домом, пише агентство Reuters.
Раптове зупинення військової допомоги
Як розповіла колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк, найгостріша криза розгорнулася у березні 2025 року. Лише за кілька днів після напруженої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Вашингтон повністю відрізав Київ від військової допомоги та обміну розвідданими.
Це рішення стосувалося, зокрема, боєприпасів для протиповітряної оборони. Брінк наголошує, що ця зброя захищала не лише українців, а й понад 1000 цивільних співробітників американського посольства від російських ракет і дронів.
«Коли ми намагалися з’ясувати, чому це зупинено, ми не отримали жодної відповіді», — розповіла вона.
За словами дипломатки, посольство намагалося достукатися до Пентагону, Держдепу та Білого дому, адже «це означало загрозу не лише для українців, а й для нашої власної безпеки».
Повний розрив комунікації
Наслідком масових звільнень у Раді національної безпеки США (РНБ), яку Трамп скоротив із сотень працівників до кількох десятків, став параліч координації.
За часів президента Байдена Бріджит Брінк регулярно брала участь у нарадах РНБ для узгодження політики під час війни. Проте за Трампа ці зустрічі припинилися. Замість офіційних каналів їй радили «просто телефонувати людям».
Вона назвала такий хаотичний підхід абсолютно неробочим у зоні бойових дій, де російські атаки стали рутиною.
«Ми на сім годин попереду і сидимо в бункері майже щоночі», — пояснила колишня посадовиця абсурдність ситуації.
Вона розповіла, що завдяки кулуарним зусиллям команди посольства військову допомогу вдалося розблокувати 11 березня. Однак американські дипломати в Києві так і не отримали офіційного пояснення, чому її взагалі було зупинено.
Відставка посолки як протест
Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, стала політика Дональда Трампа щодо України. Очільник Білого дому прагнув зближення з Володимиром Путіним і паралельно звинувачував саму Україну в російській агресії.
За словами Бріджит Брінк, вона не бажала брати участь у цій політиці «умиротворення» диктатора, тому у квітні 2025 року офіційно подала у відставку. Згодом стало відомо, що її наступниця, повірена у справах Джулі Девіс, також залишить посаду та вийде на пенсію в червні.
Видання зазначає, що Трамп довіряє найделікатніші питання не фаховим дипломатам, а власним спецпредставникам без належного досвіду. Зокрема, переговори щодо України, Гази та Ірану доручили його зятеві Джареду Кушнеру та близькому другові Стіву Віткоффу.