Рішення Трампа напряму вдарили по Україні: хаос у Вашингтоні ледь не коштував Києву ППО

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Непередбачувані рішення президента США Дональда Трампа та руйнування інституційної роботи Держдепартаменту вдарили напряму по Україні, ледь не позбавивши нашу країну критично важливого захисту в розпал війни.

Про те, що відбувалося за лаштунками дипломатичного конфлікту між Києвом і Білим домом, пише агентство Reuters.

Раптове зупинення військової допомоги

Як розповіла колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк, найгостріша криза розгорнулася у березні 2025 року. Лише за кілька днів після напруженої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Вашингтон повністю відрізав Київ від військової допомоги та обміну розвідданими.

Реклама

Це рішення стосувалося, зокрема, боєприпасів для протиповітряної оборони. Брінк наголошує, що ця зброя захищала не лише українців, а й понад 1000 цивільних співробітників американського посольства від російських ракет і дронів.

«Коли ми намагалися з’ясувати, чому це зупинено, ми не отримали жодної відповіді», — розповіла вона.

За словами дипломатки, посольство намагалося достукатися до Пентагону, Держдепу та Білого дому, адже «це означало загрозу не лише для українців, а й для нашої власної безпеки».

Повний розрив комунікації

Наслідком масових звільнень у Раді національної безпеки США (РНБ), яку Трамп скоротив із сотень працівників до кількох десятків, став параліч координації.

Реклама

За часів президента Байдена Бріджит Брінк регулярно брала участь у нарадах РНБ для узгодження політики під час війни. Проте за Трампа ці зустрічі припинилися. Замість офіційних каналів їй радили «просто телефонувати людям».

Вона назвала такий хаотичний підхід абсолютно неробочим у зоні бойових дій, де російські атаки стали рутиною.

«Ми на сім годин попереду і сидимо в бункері майже щоночі», — пояснила колишня посадовиця абсурдність ситуації.

Вона розповіла, що завдяки кулуарним зусиллям команди посольства військову допомогу вдалося розблокувати 11 березня. Однак американські дипломати в Києві так і не отримали офіційного пояснення, чому її взагалі було зупинено.

Реклама

Відставка посолки як протест

Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, стала політика Дональда Трампа щодо України. Очільник Білого дому прагнув зближення з Володимиром Путіним і паралельно звинувачував саму Україну в російській агресії.

За словами Бріджит Брінк, вона не бажала брати участь у цій політиці «умиротворення» диктатора, тому у квітні 2025 року офіційно подала у відставку. Згодом стало відомо, що її наступниця, повірена у справах Джулі Девіс, також залишить посаду та вийде на пенсію в червні.

Видання зазначає, що Трамп довіряє найделікатніші питання не фаховим дипломатам, а власним спецпредставникам без належного досвіду. Зокрема, переговори щодо України, Гази та Ірану доручили його зятеві Джареду Кушнеру та близькому другові Стіву Віткоффу.

Новини партнерів