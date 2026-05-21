Трамп перетворює Білий дім на військову базу: що сховають під бальною залою

Дональд Трамп оглядає будівництво бальної зали Білого дому / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп разом із журналістами побував на будівельному майданчику бальної зали Білого дому вартістю 400 млн дол. За його словами, споруда буде повністю захищена від дронів і матиме підземний військовий комплекс.

Про це повідомило BBC.

Трамп зазначив, що будівництво бальної зали фінансується приватними донорами та реалізується швидше, ніж планувалося. Водночас проєкт зіткнувся з додатковими труднощами після того, як парламентський арбітр Сенату виступив проти положення на 1 млрд дол. у законопроєкті, який мав забезпечити його фінансування.

Реклама

«Усе це було оплачено мною особисто, і тому що я постійно чую, ніби це не так — ми робимо це як подарунок. За це не платитимуть платники податків», — сказав президент США.

Він також розповів, що буде розміщено у новій споруді.

«Це захищено від дронів — якщо дрон влучить у будівлю, він просто відскочить. Це не матиме жодного впливу. Але також це задумано як дрон-порт, тож дах будівлі захищає весь Вашингтон. Тут будуть різні приміщення, і вони будують лікарню. Вони будують військовий госпіталь. Вони також будують усілякі дослідницькі центри, переговорні кімнати та інші приміщення, які безпосередньо пов’язані з використанням бальної зали військовими. І сама бальна зала фактично є щитом, який захищає все, що тут буде збудовано», — описав Трамп.

Трамп також заявив, що там можна було б розмістити різні військові підрозділи. За словами президента, хоча він і не хотів би використовувати слово «снайпери», у комплексі створено чудові можливості для американських снайперів для протидії ворожим, а також для лікарів. Крім того, завдяки висоті об’єкта, як зазначив Трамп, звідти відкриватиметься дуже чіткий огляд усього Вашингтона.

Реклама

Нагадаємо, у січні CNN та Independent писали, що під виглядом реконструкції східного крила Білого дому за наказом Трампа таємно модернізують підземний президентський бункер. Проєкт настільки засекречений, що адміністрація навіть обійшла отримання дозволу від Національної комісії з планування капіталу, а в судових документах зупинення робіт назвали загрозою національній безпеці. Споруда, зведена ще 1941 року для захисту лідерів США, мала застарілу інфраструктуру 1940-х років. Наразі старі конструкції повністю демонтовано, а всі деталі будівництва нового високотехнологічного укриття ретельно приховуються.

Зауважимо, у квітні суд зупинив будівництво нової бальної зали. Суд постановив, що роботи не можуть тривати без офіційного дозволу Конгресу, який контролює федеральну власність, і розкритикував адміністрацію за суперечливі пояснення щодо фінансування проєкту приватними пожертвами.

Новини партнерів