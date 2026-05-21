Навіть після якісного прання речі інколи швидко втрачають приємний аромат або починають пахнути затхлістю уже через кілька днів у шафі. Причина часто полягає в залишках мийних засобів, вологи та забруднень у волокнах тканини. Досвідчені господині вже давно використовують простий лайфгак: додають у барабан пральної машини один сипучий засіб, який допомагає речам довше залишатися свіжими та чистими.

Що треба додати в барабан перед пранням, щоб одяг був свіжим якомога довше

Найкращим засобом вважається кисневий плямовивідник у порошку на основі перкарбонату натрію. Достатньо додати столову ложку засобу прямо в барабан разом із білизною.

Він допомагає:

глибше очищати волокна тканини;

усувати органічні запахи поту вологи та затхлості;

підсилювати дію прального засобу;

робити речі більш свіжими після висихання.

Це один із найефективніших засобів для підтримання довготривалої чистоти та свіжості білизни.

Як правильно використовувати засіб під час прання

Щоб отримати найкращий результат, важливо дотримуватися простих правил:

додавати порошок безпосередньо в барабан;

не перевищувати дозування, однієї ложки вистачить на одне прання;

прати у стандартному режимі відповідно до типу речей;

вибирати кисневий порошок для білих і кольорових речей відповідно.

Кисневий плямовивідник працює завдяки активному кисню, який глибоко проникає у волокна тканини та розщеплює забруднення і запахи. Особливо добре цей спосіб підходить для прання рушників, постільної білизни та повсякденного одягу.

