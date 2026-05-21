Чим підгодувати перець після висадки в грунт: яким повинно бути перше підживлення розповіли експерти

Підживлення перцю

Висадка розсади солодкого перцю у відкритий ґрунт — це завжди серйозний стрес для молодих рослин. Навіть найміцніші сіянці після комфортних умов розсадника опиняються в агресивному середовищі, де їм доводиться протистояти холодному ґрунту, спеці, посусі чи різким перепадам температур.

Зазвичай через тиждень після переведення на постійне місце стає помітно, що рослинам необхідна допомога. Якщо під час висадки для стимуляції кореневої системи, яка раніше була обмежена розмірами горщика, використовувався спеціальний укорінювач, то тепер настає час для активного нарощування надземної частини. Від того, наскільки вчасно і правильно буде проведено перше підживлення, безпосередньо залежить майбутній урожай. Без потужної листостеблової маси кущ залишиться недорозвиненим і зможе сформувати лише кілька плодів.

Чому рослинам зараз необхідний азот і як розпізнати його дефіцит

Головним елементом, який відповідає за нарощування пишної зелені та формування міцного скелета куща, є азот. Специфіка цього елемента полягає в тому, що він вкрай нестабільний у ґрунті. Азотні сполуки, особливо після весняних дощів, швидко вимиваються в нижні шари землі або випаровуються, якщо йдеться про аміачні форми.

Першою ознакою гострого азотного голодування є зміна кольору листя, воно втрачає насичений зелений відтінок і стає жовтуватим. Якщо проблему ігнорувати, перець почне активно скидати нижні листки. Рослина просто забиратиме з них накопичені ресурси й переспрямовуватиме їх на верхівку для виживання нових пагонів та бутонів. Для молодого куща втрата будь-якого листка зараз є критичною, тому дефіцит живлення необхідно терміново компенсувати.

Три ефективні варіанти підживлення для старту росту перцю

Експерти пропонують три різні за складом та доступністю варіанти добрив, серед яких кожен господар зможе обрати оптимальний для себе.

Зброджений курячий послід (курник). Це максимально ефективне, повністю натуральне весняне добриво. Окрім високого вмісту азоту, воно багате на кальцій, калій, фосфор та широкий спектр інших мікроелементів. Проте органіка має свої мінуси — брудна робота та специфічний неприємний запах. Комплексне добриво «Рост-концентрат» (формула 15-7-7). Чудова «культурна» альтернатива для тих, хто не бажає працювати з послідом. У цьому добриві частка азоту є найбільшою (15%), що ідеально підходить для поточної стадії розвитку. Додатковим плюсом є наявність гумату калію та збалансованого мікроелементного комплексу, які стимулюють загальний ріст. Аміачна селітра. Найпростіше мінеральне рішення. Вона містить азот у двох формах (аміачній та нітратній), проте посідає лише третє місце за ефективністю, оскільки в її складі абсолютно немає фосфору, калію та мікроелементів, необхідних для комплексного розвитку рослини.

Як приготувати розчин для підживлення перцю та правила його внесення

Незалежно від обраного типу азотного добрива, у робочий розчин обов’язково потрібно додати сульфат магнію. Саме магній є ключовим елементом, який стимулює процес фотосинтезу і допомагає перцю миттєво повернути насичений зелений колір.

Для приготування класичного поживного розчину на основі курячого посліду використовують половинку півлітрової банки заздалегідь перебродженого концентрату на 10 літрів води. Така зменшена доза зумовлена тим, що кущі ще молоді (для дорослих рослин беруть повну півлітрову банку).

Якщо ви обираєте «Рост-концентрат», то його дозують із розрахунку 25 мілілітрів на 10 літрів води. Приготовану суміш разом із сульфатом магнію ретельно перемішують і вносять строго під корінь — приблизно по 600–700 мілілітрів під кожен кущик. Якщо за тиждень рослини все ще потребуватимуть підтримки, процедуру можна повторити в тій самій пропорції.

Для приготування робочого розчину на основі аміачної селітри використовують стандартне дозування — 20 грамів добрива на 10 літрів води (це приблизно одна столова ложка без гірки). Кристали селітри дуже добре і швидко розчиняються у воді навіть кімнатної температури. Прямо у це ж відро з розчиненою селітрою необхідно додати сульфат магнію. Як зазначає агроном, магній є обов’язковим компонентом для того, щоб перець швидше засвоїв азот і повернув свій насичений зелений колір. Сульфат магнію додають у кількості 15–20 грамів (так само одна столова ложка) на ті самі 10 літрів води.

Важливо враховувати, що проводити таке підживлення має сенс лише за умови сприятливої, теплої погоди, коли прогріті і повітря, і ґрунт. Якщо ж у вашому регіоні тримаються значні нічні похолодання (в межах 10–13 градусів тепла), жовтизна листя може бути викликана звичайним температурним стресом. У такому разі з добривами варто почекати до стабільного потепління.

