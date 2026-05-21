Трагедія у дитсадку: на території закладу знайшли мертву дворічну дитину

Дитсадок. / © УНІАН

Реклама

У польському місті Зомбки, що біля Варшави, у дитячому садку сталася трагедія. Загинула дворічна дитина. Поліція та прокуратура розслідують обставини інциденту.

Про це повідомляє видання RMF24.

Нещасний випадок стався 20 травня. За попередніми даними, хлопчик втопився у водоймі, що на території дитячого садка. Тіло виявили працівники дитячого садка. Вони відразу надали першу медичну допомогу, потім реанімацію провели медики, які приїхали на виклик. Втім, врятувати дитину не вдалося.

Реклама

За словами речниці Варшавсько-Празької окружної прокуратури, затримали двох виховательок закладу, вік яких 48 та 53 років. Їм наразі не висували звинувачень, а допитують, як свідків. Якщо будуть отримані докази про їхню причетність, то працівницям висунуть звинувачення.

Районна прокуратура у Воломіні розпочала розслідування для з’ясування обставин смерті дитини.

Як повідомлялося, у Польщі жорстоко побили українського підлітка. Інцидент стався у Варшаві ввечері на Свєнтокшиському мосту. За попередніми даними, підлітки прогулювалися мостом і спілкувалися українською та російською мовами. У якийсь момент до них під’їхали двоє молодиків на скутері та почали провокувати компанію. Під час конфлікту 16-річного Артема повалили на землю та жорстоко били руками й ногами. Ще двоє підлітків також дістали травми.

Новини партнерів