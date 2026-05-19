Відомий тренер роками ґвалтував дітей під приводом "масажів": як його покарають (фото)

На Волині суд виніс вирок у справі, яка набула шаленого суспільного резонансу. Колишній головний тренер юнацької волейбольної команди та ексдиректор однієї з дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) визнаний винним у систематичному сексуальному насильстві над своїми неповнолітніми підопічними.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Жах завдовжки у 10 років: як діяв кривдник

Слідство встановило, що засуджений, як відома й публічна особа в регіоні, користувався беззаперечною довірою дітей та їхніх батьків. Злочини тривали майже десятиліття — від 2012-го до 2021 року.

Зловмисник діяв за чітко відпрацьованою схемою: залишаючись наодинці з дівчатами після тренувань, у готелях на виїзних змаганнях та під час зборів в Україні й за кордоном, він вчиняв наругу під приводом обов’язкових «масажів».

Під час насильницьких дій тренер-педофіл застосовував різні сторонні предмети.

Чоловік цілеспрямовано тиснув на психіку підліток, погрожуючи повністю зруйнувати їхню спортивну кар’єру, вигнати з команди чи не допустити до змагань.

Юні спортсменки, яких тренував спортсмен-педофіл / © Прокуратура Волинської області

Жертви роками жили в атмосфері постійного страху, панічних атак і безсоння.

Справу зрушили з місця самі дівчата, які зрештою знайшли в собі сили порушити мовчання.

Пізніше про аналогічні знущання заявила ще одна потерпіла, яка вже стала дорослою, але досі бореться з важкими психологічними наслідками пережитого в юності.

Позиція суду та реакція прокуратури

Попри беззаперечну доказову базу та детальні свідчення потерпілих екстренер своєї провини так і не визнав.

Дії зловмисника кваліфікували за чотирма статтями Кримінального кодексу України (включно з розбещенням, сексуальним насильством, замахом на зґвалтування і зґвалтуванням неповнолітніх). Суд призначив йому покарання у виді 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Проте сторона обвинувачення вважає такий вирок занадто м’яким.

«Це не остаточний результат. Прокурори оскаржуватимуть рішення суду, вимагаючи максимального покарання для обвинуваченого. Наша позиція незмінна. Злочини проти дітей мають отримувати найжорсткішу відповідь», — наголосила прокурорка Луцької окружної прокуратури Оксана Шуваринська.

