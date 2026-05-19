Китай може прискорити завершення війни в Україні: політолог назвав ключову умову

Китай може завершити війну в Україні / © ТСН

Реклама

Китай може швидко вплинути на завершення війни в Україні. Це може статися, якщо США зроблять вигідну пропозицію Китаю.

Таку думку висловив політолог Сергій Таран в ефірі «Київ24».

Як Китай може вплинути на завершення війни в Україні

Наразі Пекіну необхідні економічні стимули з боку США та Європейського Союзу. Зокрема, він потребує розширення доступу до європейських ринків.

Реклама

Лише якщо Китай отримає такі вигідні пропозиції, Сі Цзіньпін почне впливати на Росію, щоб війна в Україні закінчилася якомога швидше.

За словами політолога, Пекін має важелі впливу на РФ, однак наразі він ними користується не повною мірою.

Китай не тисне на Росію щодо закінчення війни в Україні через вигідну співпрацю: торгівлю російською нафтою і постачання товарів подвійного призначення.

«Китай — якби він показав зацікавленість у мирі між Росією та Україною, успіхи могли б настати набагато швидше, ніж ми думаємо», — додає Таран.

Реклама

Якби Пекін по-справжньому захотів припинити російсько-українську війну, країна могла б це зробити методом завершення постачання до Росії товарів подвійного призначення і припинення купівлі російської нафти.

«Китай, щоб бути справжнім миротворцем, чекає на вигідну пропозицію з боку Заходу», — підсумував політолог Сергій Таран.

Китай: останні новини

Нагадаємо, після 2022 року через західні санкції Росія різко переорієнтувала торгівлю на Китай, який став для неї головним покупцем зниженої в ціні сировини та ключовим постачальником товарів. Пекін забезпечує близько 90% російського імпорту санкційних технологій і товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва зброї.

Крім того, понад 99% двосторонніх розрахунків перейшло в рублі та юані, що спричинило дефіцит валюти й фінансову залежність РФ від умов КНР.

Реклама

Водночас спроби Кремля поглибити співпрацю, зокрема через проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», гальмуються, адже Пекін користується слабкою позицією Москви для вибивання вигідних цін.

Російські енергоносії потрібні Китаю як безпечний наземний резерв на випадок геополітичних загострень, проте для Росії це означає пастку ще глибшої прив’язки до одного ринку. На тлі можливого потепління відносин між США та КНР готовність Пекіна підтримувати Москву може знизитися.

Новини партнерів