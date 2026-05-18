Путін їде до Китаю: у Пекіні назвали головні теми переговорів із Сі Цзіньпіном

Кремль покладає великі надії на поїздку Путіна до Китаю / © Getty Images

У Китаї розповіли, які теми планують обговорити під час майбутньої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас питання війни в Україні офіційно у Пекіні не згадали.

Про це повідомили китайські державні медіа з посиланням на речника МЗС КНР Го Цзякуня.

За словами дипломата, майбутній візит Путіна стане вже 25-ю поїздкою російського лідера до Китаю. Під час переговорів сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю, а також міжнародні та регіональні питання, які становлять взаємний інтерес для Москви та Пекіна.

При цьому у заяві китайської сторони не пролунало жодної прямої згадки про Україну чи війну, яку Росія веде проти неї.

Кремль очікує важливих результатів від візиту Путіна до Китаю

Тим часом у Кремлі покладають великі очікування на майбутню зустріч. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав відносини між Москвою та Пекіном «стратегічним партнерством особливого рівня».

За його словами, до складу російської делегації увійдуть урядовці, міністри та керівники великих компаній.

Окремо журналісти запитали Пєскова про можливе обговорення проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2», який має поєднати російські арктичні родовища з Китаєм через територію Монголії. Представник Кремля відповів, що сторони розглядатимуть увесь спектр економічних питань.

Нагадаємо, Путін може прибути до Китаю вже 20 травня. Візит має відбутися невдовзі після зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні.

За інформацією китайських джерел, поїздка російського диктатора триватиме лише один день і розглядається як частина регулярних контактів між Москвою та Пекіном.

