Удари жетоном по голові та видалений орган: ДБР відправило під суд групу з ТЦК, яка катувала чоловіків

На Прикаратті судитимуть керівника районного ТЦК та трьох його підлеглих, які катували мобілізованих.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
«Я тобі покажу, хто тут головний»: на Франківщині судитимуть чотирьох працівників ТЦК за жорстокі тортури проти мобілізованих

В Івано-Франківській області судитимуть керівника районного ТЦК та трьох його підлеглих, які катували військовозобов’язаних.

Про це передає пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у медіа. Після розголосу до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником.

Слідчі встановили два факти катування мобілізованих чоловіків.

В одному з епізодів працівники ТЦК застосували фізичну силу до чоловіка, який відмовився проходити флюорографію. Потерпілого вивели у коридор лікарні, де один із фігурантів утримував його, а інший бив по голові металевим жетоном, затиснутим у кулаці.

Після цього ще один військовослужбовець кілька разів ударив чоловіка в область печінки, намагаючись залякати його та змусити пройти обстеження. Надалі його привезли у приміщення ТЦК, де продовжували бити. За результатами побиття у чоловіка діагностовано перелом ребра та інші тілесні ушкодження.

В іншому епізоді троє військових ТЦК силоміць утримували чоловіка, а керівник військкомату у цей час завдавав йому ударів. Водночас ті, хто тримав потерпілого, також били його руками та ногами. Після чого зняли з нього одяг, залишили лежати на бетонній підлозі та надалі силоміць завели до кабінету рентгенографії.

Під час побиття фігуранти також застосували сльозогінний балончик, двічі бризнувши потерпілому в обличчя. Через отримані травми чоловік переніс складну операцію з видалення одного з органів.

Дії керівника та трьох його підопічних кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 КК України — катування, вчинене представником держави.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд узяв усіх під варту без права внесення застави. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про який РТЦК йдеться

І хоча ДБР не вказує назву ТЦК, з контексту можемо припустити, що йдеться про Верховинський РТЦК. Саме військовослужбовець Леонід Бойчук заявляв, що у серпні 2025 року під час проходження ВЛК його побили представники Верховинського ТЦК та СП за відмову проходити флюорографію.

«(військовий ТЦК — Ред.) Казав: „Я тобі зараз покажу, хто тут головний“. Підійшов і при працівнику флюорографії почав мене бити по обличчю поліцейським жетоном, який був у його правій руці. Так що у мене щось хруснуло у носі. Казав: „Дивися, хто я є такий. Зрозумів?“ І продовжував бити мене тим жетоном. Не знаю, скільки разів він мене ударив — десь 20», — розповідав Бойчук.

З контексту розповідь Бойчука збігається з епізодом 1, про який пише ДБР.

Раніше ми писали, що на Житомирщині 24-річного інтерна тримали в ТЦК до виповнення 25-річчя.

