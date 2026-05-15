Курс валют на 18 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 18 травня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 травня. Долар злетів на 12 коп. Євро втратив аж 17 коп. Злотий зменшився на 6 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,07 (+12 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,26 (-17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,07 (-6 коп.)

Як повідомлялося, в Україні посилять ліміти на банківські перекази. Нові обмеження запровадять на грошові перекази для новостворених і неактивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Перший етап обмеження розпочнеться вже 1 вересня цього року.

