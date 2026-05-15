- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 18 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня послабиться щодо долара. Американська валюта перевалить за 47 грн.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 травня. Долар злетів на 12 коп. Євро втратив аж 17 коп. Злотий зменшився на 6 коп.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,07 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,26 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (-6 коп.)
Як повідомлялося, в Україні посилять ліміти на банківські перекази. Нові обмеження запровадять на грошові перекази для новостворених і неактивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Перший етап обмеження розпочнеться вже 1 вересня цього року.
Коментарі
Сортувати: