ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
3 хв

15 травня — яке церковне свято, що буде, якщо залишити цього дня в домі безлад

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Церковне свято 15 травня

Церковне свято 15 травня / © pexels.com

Завтра, 15 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Пахомія Великого. Пахомій Великий народився приблизно наприкінці III століття в Єгипті, у язичницькій родині. З юних років він був залучений до військової служби в римській армії. Саме там відбувся переломний момент його життя.

Під час військового походу Пахомій і його товариші опинилися в ув’язненні. Місцеві християни приносили їм їжу та допомогу, і ця безкорислива любов глибоко вразила майбутнього святого. Він почав замислюватися над вірою та сенсом людського життя.

Після звільнення Пахомій прийняв християнство — рішення, яке повністю змінило його подальшу долю.

Після хрещення Пахомій пішов у пустелю, де став учнем відлюдника Паламона. Там він пізнав сувору аскезу, молитву, мовчання і глибоке духовне зосередження.

Однак з часом Пахомій відчув, що самотнє подвижництво — не єдиний шлях до Бога. Він побачив потребу в спільному житті ченців, де вони могли б підтримувати одне одного, молитися разом і служити спільній духовній меті.

Найбільший внесок Пахомія — створення першої організованої монастирської спільноти (кіновії), де ченці жили за спільним правилом.

Він заснував монастир у Табеннісі (Єгипет), який став зразком для подальших чернечих спільнот.

Його «правило» стало першим письмовим монастирським статутом у християнській традиції.

Пахомій Великий змінив саму ідею чернецтва. Якщо раніше переважав образ самітника-відлюдника, то він запропонував модель духовної спільноти, де святість досягається через єдність, дисципліну та взаємну підтримку.

Його монастирі швидко поширилися Єгиптом, а згодом і по всьому християнському світу. Саме на основі його правил пізніше формувалися західні та східні чернечі ордени.

Пахомій прожив довге життя, керуючи багатьма монастирями та виховуючи тисячі ченців. Він помер у IV столітті, залишивши після себе потужну духовну школу.

Його спадщина жива й сьогодні: організоване монастирське життя у християнстві значною мірою бере початок саме від нього.

Прикмети 15 травня

Народні прикмети 15 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 15 травня / © unsplash.com

  • Рясна роса зранку — до щедрого врожаю огірків та городини.

  • Якщо спів птахів ранній і гучний — очікували ясну й стабільну погоду.

  • Теплий 15 травня вважали ознакою, що холодні ночі вже закінчуються.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами, 15 травня категорично не рекомендували ділитися своїми планами — вірили, що через це задумане може не здійснитися. Також уникали висаджування деяких городніх культур: огірки могли вирости гіркими й деформованими, кабачки — пустоцвітами, а капустяна розсада — погано приживатися.

Що можна робити завтра

У народній традиції цього святого шанують як покровителя тепла, родючості та щедрого врожаю. У цей день до нього звертаються з проханнями про стабільну погоду, добрі сходи на полях, міцне здоров’я та швидке одужання. Саме через таке уявлення день отримав назву Пахом Теплий. За народним віруванням, якщо залишити вдома безлад, то й у фінансах пануватиме застій і «сміття замість достатку».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie