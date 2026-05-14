Церковне свято 15 травня

Завтра, 15 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Пахомія Великого. Пахомій Великий народився приблизно наприкінці III століття в Єгипті, у язичницькій родині. З юних років він був залучений до військової служби в римській армії. Саме там відбувся переломний момент його життя.

Під час військового походу Пахомій і його товариші опинилися в ув’язненні. Місцеві християни приносили їм їжу та допомогу, і ця безкорислива любов глибоко вразила майбутнього святого. Він почав замислюватися над вірою та сенсом людського життя.

Після звільнення Пахомій прийняв християнство — рішення, яке повністю змінило його подальшу долю.

Після хрещення Пахомій пішов у пустелю, де став учнем відлюдника Паламона. Там він пізнав сувору аскезу, молитву, мовчання і глибоке духовне зосередження.

Однак з часом Пахомій відчув, що самотнє подвижництво — не єдиний шлях до Бога. Він побачив потребу в спільному житті ченців, де вони могли б підтримувати одне одного, молитися разом і служити спільній духовній меті.

Найбільший внесок Пахомія — створення першої організованої монастирської спільноти (кіновії), де ченці жили за спільним правилом.

Він заснував монастир у Табеннісі (Єгипет), який став зразком для подальших чернечих спільнот.

Його «правило» стало першим письмовим монастирським статутом у християнській традиції.

Пахомій Великий змінив саму ідею чернецтва. Якщо раніше переважав образ самітника-відлюдника, то він запропонував модель духовної спільноти, де святість досягається через єдність, дисципліну та взаємну підтримку.

Його монастирі швидко поширилися Єгиптом, а згодом і по всьому християнському світу. Саме на основі його правил пізніше формувалися західні та східні чернечі ордени.

Пахомій прожив довге життя, керуючи багатьма монастирями та виховуючи тисячі ченців. Він помер у IV столітті, залишивши після себе потужну духовну школу.

Його спадщина жива й сьогодні: організоване монастирське життя у християнстві значною мірою бере початок саме від нього.

Прикмети 15 травня

Народні прикмети 15 травня

Рясна роса зранку — до щедрого врожаю огірків та городини.

Якщо спів птахів ранній і гучний — очікували ясну й стабільну погоду.

Теплий 15 травня вважали ознакою, що холодні ночі вже закінчуються.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами, 15 травня категорично не рекомендували ділитися своїми планами — вірили, що через це задумане може не здійснитися. Також уникали висаджування деяких городніх культур: огірки могли вирости гіркими й деформованими, кабачки — пустоцвітами, а капустяна розсада — погано приживатися.

Що можна робити завтра

У народній традиції цього святого шанують як покровителя тепла, родючості та щедрого врожаю. У цей день до нього звертаються з проханнями про стабільну погоду, добрі сходи на полях, міцне здоров’я та швидке одужання. Саме через таке уявлення день отримав назву Пахом Теплий. За народним віруванням, якщо залишити вдома безлад, то й у фінансах пануватиме застій і «сміття замість достатку».

