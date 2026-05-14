День ангела 14 травня: кого та як вітати з іменинами

14 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 14 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 14 травня

14 травня 2026 року привітайте з іменинами Леонтія, Максима, Микиту.

Леонтій — давньогрецьке походження, означає «левиний». В дитинстві відрізняється вольовим характером, сильним духом, відповідальністю. В дорослому віці стає педантичним, серйозним.

Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві довірливий, товариський, енергійний. В дорослому віці стає веселим, оптимістичним.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві природжений лідер, ніколи не йде за натовпом, веде його за собою. В дорослому віці стає добрим, турботливим, думає про себе, але не в збиток іншим.

День ангела 14 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує сили, натхнення та душевний спокій. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і багато щасливих моментів у житті!

З Днем ангела! Нехай у серці завжди живе віра, у домі панують тепло й затишок, а кожен день приносить радість, гармонію та добрі новини. Нехай ангел-охоронець веде тебе лише світлими дорогами!

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел завжди підтримував у важкі хвилини, допомагав здійснювати мрії та наповнював життя любов’ю, добробутом і щастям. Усмішок, миру та внутрішнього світла!

У День ангела бажаю тобі Божої ласки, міцного здоров’я, щирої любові та невичерпної енергії. Нехай удача супроводжує у всіх справах, а поруч будуть люди, які цінують і надихають!

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть за плечима, береже від усього лихого та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю радості, тепла, здійснення бажань і щасливої долі!

