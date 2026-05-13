Забарний допоміг ПСЖ здолати прямого конкурента і став чемпіоном Франції

Парижани завоювали п'ятий поспіль чемпіонський титул.

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ з українським захисником Іллею Забарним став чемпіоном Франції сезону-2025/26.

Сталося це за підсумками перенесеного матчу 29-го туру Ліги 1, у якому команда Луїса Енріке на виїзді обіграла свого прямого конкурента в боротьбі за титул — "Ланс" — з рахунком 0:2.

У поєдинку між претендентами на золоті нагороди парижан влаштовувала навіть нічия — до початку гри ПСЖ лідирував з 73 очками і випереджав "Ланс" на 6 балів. Обом клубам залишалося провести по два матчі, один з яких — перенесена очна зустріч.

Паризький гранд відкрив рахунок завдяки голу Хвічі Кварацхелії на 29-й хвилині. Результативну передачу віддав Усман Дембеле.

На 90+4-й хвилині підопічні Енріке закріпили свій успіх — Ібрагім Мбає відзначився з передачі Дезіре Дуе.

Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ і відіграв повний матч. На 20-й хвилині поєдинку він врятував свою команду від пропущеного гола, коли головою вибив м'яч з порожніх воріт. На 45-й хвилині українець заробив жовту картку.

Таким чином, ПСЖ (76 очок) після перемоги в очній дуелі став недосяжним для "Ланса" (67 балів) у турнірній таблиці та достроково здобув чемпіонство.

Для парижан це п'ятий поспіль чемпіонський титул і 14-й в історії, що є абсолютним рекордом. Другим у цьому списку йде "Сент-Етьєн", який 10 разів ставав чемпіоном Франції.

Причому за останні 14 сезонів ПСЖ здобув 12 титулів — за цей час гегемонію парижан зуміли перервати лише "Монако" (2016/17) та "Лілль" (2020/21).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, тріумфувавши у двоматчевому протистоянні з мюнхенською "Баварією".

У фіналі парижани захищатимуть звання чинного володаря найпрестижнішого єврокубка проти лондонського "Арсенала". Вирішальний матч відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

"Ланс" також може завершити поточний сезон з трофеєм — 22 травня команда П'єра Сажа зіграє з "Ніццою" у фіналі Кубка Франції.

