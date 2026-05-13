Проспорт
63
Довбик повернувся до тренувань з "Ромою" після важкої травми

Українець востаннє виходив на поле на початку січня.

Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Український форвард "Роми" Артем Довбик повернувся до тренувань у загальній групі команди перед матчем 37-го туру італійської Серії А проти "Лаціо".

Фотографії Довбика з тренувального заняття було опубліковано на офіційній сторінці "вовків" в Instagram.

Востаннє 28-річний українець виходив на поле ще на початку січня, коли забив гол у матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче", але не дограв поєдинок через травму.

У форварда діагностували розрив сухожилля лівого стегна, він переніс операцію та проходив тривалу реабілітацію.

Цього сезону Довбик провів 17 матчів за римський клуб у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі.

За два тури до фінішу команда Джан П'єро Гасперіні посідає п'яте місце у таблиці Серії А та веде боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів.

У заключних матчах чемпіонату Італії "вовки" 17 травня зіграють у римському дербі з "Лаціо", після чого 24 травня зустрінуться з "Вероною", яка вже вилетіла до Серії B.

Раніше повідомлялося, що "Інтер" достроково став чемпіоном Італії-2025/26.

