Українські військові шокували НАТО: дрони "знищили" шведську армію

Навчання НАТО / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Українські дронарі перетворили військові навчання у Швеції на критичне попередження для НАТО — вони «розгромили» своїми навичками іноземних колег.

Про це пише AP.

Українці розгромили шведів на військових навчання НАТО

Сценарій військових навчань НАТО, на які прибули українські військові, був таким: Швеція була під загрозою з боку неназваної країни, яка нарощувала війська вздовж східного кордону військового альянсу. Україна, яка не входить до НАТО, відправила своїх військових для консультування іноземних колег щодо питань безпілотників.

Реклама

У військових навчаннях брали участь також американські військові. Навчання проводилися з урахуванням реальної загрози. За сценарієм військових навчань шведський острів Готланд теоретично може зіткнутися з відключеннями електроенергії та нестачею продовольства через саботаж.

«Теоретично це може статися завтра», — сказав контрадмірал Йонас Вікстрем, який керував навчаннями.

Особливістю останніх навчань НАТО у Швеції стали українські військові, які «розгромили» шведську армію безпілотниками. Цього тижня українські сили отримали можливість продемонструвати, чого вони навчилися на полі бою в умовах реальної війни.

Група українських пілотів дронів, яких запросили для навчань військових НАТО протидіяти дронам, «знищила» шведські війська під час навчань. Українці грали роль агресора.

Реклама

Тренування шведів доводилося зупиняти три рази, аби військові могли відпрацювати свої дії. Однак якби така атака відбувалася у реальному житті, вони б програли бій. Про це розповів український військовий на псевдо Тарік.

Боєць на псевдо Карат додав, що шведські війська мають потенціал, але їм необхідно покращити свої безпілотники та тактику, натомість командирам слід глибше розуміти ведення війни з використанням дронів.

«Усі західні сили мають швидко навчитися проводити операції з використанням безпілотників та протидіяти їм, і найшвидший спосіб — це прислухатися до українців», — сказав верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон.

Ці знання вкрай актуальні для країн НАТО, які межують з Росією. Особливо в умовах, коли безпілотники РФ залітають до їхніх країн — навмисно чи випадково.

Реклама

У НАТО побоюються, що Путін захоче використати Готланд для перевірки Альянсу. Острів розташований у Балтійському морі між російським ексклавом Калінінградом, де розміщені ракети РФ, та Москвою.

«Якщо ви контролюєте Готланд, ви практично контролюєте центральну частину Балтійського моря», — додав Классон.

Успіхи українських військових на навчаннях НАТО

Нагадаємо, під час спільних військово-морських навчань біля узбережжя Португалії українські сили продемонстрували чудові навички керування безпілотниками, перемігши сили НАТО в усіх п’яти запропонованих сценаріях.

Як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, українські підрозділи використовували штатні засоби та дрони (зокрема Magura), які виявилися вкрай ефективними та непомітними. Умовний фрегат Альянсу був би гарантовано знищений у реальному бою.

Реклама

Окрім морських дронів, Україна представила партнерам систему ситуаційної обізнаності Delta. За технологічним рівнем вона випередила аналогічні розробки країн Заходу.

Новини партнерів