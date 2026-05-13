Анастасія Приходько процитувала Ірину Фаріон та викликала обурення публічним висловлюванням
Співачка знову заразилася знову на скандал навколо мовного питання.
Новий мовний скандал розгорівся навколо співачки Анастасії Приходько, що знову спричинило хвилю обговорень у Мережі.
У соцмережі Threads артистка опублікувала емоційний пост, у якому змішала іронічні формулювання з російською мовою та згадками, що одразу привернули увагу аудиторії. Її висловлювання швидко почали поширювати користувачі. Частина коментаторів сприйняла допис як провокацію. Інші побачили в ньому відсилку до публічних дискусій про мову. Резонанс посилився після згадки впізнаваної фрази.
«Мені горнятко чаю з цитриною! Як справи, друзі? Скоро підкину вам дров для обговорення! Ви навіть не здогадуєтеся, хто з вас виграв у лотерею успіху», — написала Приходько в соцмережі Threads.
Фраза про «горнятко чаю з цитриною» має окремий контекст — її раніше озвучувала покійна Ірина Фаріон в інтерв’ю, коли обговорювала побутову ситуацію в київському закладі. Саме ця деталь стала тригером для нової хвилі критики, адже користувачі розцінили її появу в дописі як недоречну.
У коментарях під постом одразу з’явилися різкі реакції. Частина коментаторів іронізувала, інші відкрито обурювалися змістом публікації та змішуванням мовних контекстів.
«Приходько, стань Уходько в однокласники»
«Уходько, ти вже Ірину Фаріон цитуєш? Молодець, … тобі це не допоможе»
«Не дай Боже ти дозволиш собі хоч одне криве слово проти Ірини Фаріон!»
«У вас з Потапом один і той самий розлад?»
«Будь ласка, не несіть сюди цю „пс*чу“ мову. Дякую»
У підсумку сам задум публікації артистки залишився незрозумілим навіть для її аудиторії, що лише підсилило дискусію навколо допису. Питання про межу іронії та публічних висловлювань знову опинилося в центрі уваги.
Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько вже ставала фігуранткою мовних суперечок після заяв про так звану «київську російську мову», що також викликало суспільний резонанс.