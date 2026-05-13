Анастасія Приходько процитувала Ірину Фаріон та викликала обурення публічним висловлюванням

Анастасія Приходько та Ірина Фаріон

Новий мовний скандал розгорівся навколо співачки Анастасії Приходько, що знову спричинило хвилю обговорень у Мережі.

У соцмережі Threads артистка опублікувала емоційний пост, у якому змішала іронічні формулювання з російською мовою та згадками, що одразу привернули увагу аудиторії. Її висловлювання швидко почали поширювати користувачі. Частина коментаторів сприйняла допис як провокацію. Інші побачили в ньому відсилку до публічних дискусій про мову. Резонанс посилився після згадки впізнаваної фрази.

«Мені горнятко чаю з цитриною! Як справи, друзі? Скоро підкину вам дров для обговорення! Ви навіть не здогадуєтеся, хто з вас виграв у лотерею успіху», — написала Приходько в соцмережі Threads.

Фраза про «горнятко чаю з цитриною» має окремий контекст — її раніше озвучувала покійна Ірина Фаріон в інтерв’ю, коли обговорювала побутову ситуацію в київському закладі. Саме ця деталь стала тригером для нової хвилі критики, адже користувачі розцінили її появу в дописі як недоречну.

У коментарях під постом одразу з’явилися різкі реакції. Частина коментаторів іронізувала, інші відкрито обурювалися змістом публікації та змішуванням мовних контекстів.

«Приходько, стань Уходько в однокласники»

«Уходько, ти вже Ірину Фаріон цитуєш? Молодець, … тобі це не допоможе»

«Не дай Боже ти дозволиш собі хоч одне криве слово проти Ірини Фаріон!»

«У вас з Потапом один і той самий розлад?»

«Будь ласка, не несіть сюди цю „пс*чу“ мову. Дякую»

У підсумку сам задум публікації артистки залишився незрозумілим навіть для її аудиторії, що лише підсилило дискусію навколо допису. Питання про межу іронії та публічних висловлювань знову опинилося в центрі уваги.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько вже ставала фігуранткою мовних суперечок після заяв про так звану «київську російську мову», що також викликало суспільний резонанс.

