ONUKA розсекретила, з чого заробляє під час війни та скільки витрачає щомісяця

Артистка чесно розповіла про свої доходи та витрати.

Ната Жижченко

Ната Жижченко / © instagram.com/onukaofficial

Українська співачка, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко розсекретила, з чого заробляє під час війни та скільки витрачає на місяць.

Знаменитість відверто розповіла про свої фінанси в інтерв’ю Славі Дьоміну. Артистка говорить, що її заробіток — це музика. Зокрема, виконавиця отримує нарахування за авторські права. Окрім того, ONUKA веде гастрольну діяльність, але це не приносить великих доходів.

«В основному заробляю — це продаж музики в кіно, в рекламу, типу, авторське право, і гастролі. Але в цілому зараз перевищує за авторські права. Живу за рахунок музики. Відкладати особливо не вмію, але з появою дітей зрозуміла, що треба», — говорить співачка.

А от на місяць Наті Жижченко необхідно мати мінімум 100 тисяч гривень. Артистка витрачає на базові речі. А от що стосується робочих витрат, то на цьому виконавиці та її чоловіку вдається економити, оскільки вони гармонійно доповнюють одне одного. До слова, у подружжя спільний бюджет.

«Враховуючи садочки і лікарні, то базовий мінімум — 100 тисяч гривень. Нам з Євгеном дуже повезло, що ми є одне в одного. Аранжування, мелодії, тексти, запис — все у нас закрито. Єдине, що, можливо, коли записуємо інших музикантів, то це мінімально», — ділиться артистка.

Нагадаємо, раніше Ната Жижченко відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком. До слова, артистка вже 18 років перебуває в стосунках із коханим, і за цей час вони разом чимало чого пережили.

